Volley, Europei femminili: Italia a gonfie vele, Bulgaria travolta 3-0

Terza vittoria su tre per le ragazze di Mazzanti che volano in testa al girone B

Terzo successo consecutivo per l'Italia nel girone B degli Europei femminili di volley: le ragazze di Mazzanti piegano la Bulgaria 3-0, con il punteggio di 25-16, 25-17 e 25-13. Incontro praticamente mai in discussione, con le azzurre dominatrici assolute a muro. Grande protagonista di serata è Ekaterina Antropova, autrice di una prova eccezionale. La prossima avversaria dell'Italia è la Bosnia: sfida in programma per il 22 agosto ore 21.00.

Vola l’Italvolley femminile nel girone B degli Europei: le azzurre vincono per 3-0 la sfida con l’altra capolista del girone: la Bulgaria. Nel primo set la sfida resta in equilibrio solamente in avvio: sul 9-7 le azzurre infilano un break di quattro punti consecutivi, grazie ad una super Antropova sia a muro che in attacco. Le bulgare provano a rientrare nel finale del set, approfittando di qualche errore in battuta delle ragazze di Mazzanti, ma subiscono altri cinque punti di fila in chiusura di parziale, vinto dall’Italia 25-16. La Bulgaria commette numerosi errori sul secondo palleggio anche nel secondo set, con l’Italia che vola via sull’11-6. È ancora Antropova a dominare a muro, con Sylla che entra più in partita dopo un primo set più appannato. Fondamentali in chiusura di parziale anche Omoruyi e Nwakalor, con l’Italvolley che va sopra 2-0 chiudendo con il 25-17. Le avversarie delle azzurre vanno per la prima volta in vantaggio in avvio di terzo set, ma il gap viene colmato immediatamente. Le azzurre sbagliano pochissimo, con Antropova e Sylla a trascinare l’Italia. Le bulgare mollano completamente nel finale, concedendo anche il terzo set per 25-13. L’Italia continua a volare in testa al girone B, con la prossima sfida che vedrà impegnate le azzurre contro la Bosnia, il 22 agosto alle 21.00.