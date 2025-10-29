Logo SportMediaset

Volley
SUEPERLEGA E SERIE A1 FEMMINILE

Volley: Civitanova vince il big match con Trentino. Conegliano resta imbattuta tra le donne

La Lube si aggiudica il remake della sfida che assegnò lo Scudetto lo scorso anno. Perugia è la nuova capolista 

29 Ott 2025 - 23:16
© X

© X

Il ricco mercoledì di volley italiano registra il successo per 3-1 di Civitanova su Trentino nella 3ª giornata di Superlega, sfida che è un vero e proprio remake della finale che ha assegnato l’ultimo Scudetto. A sorridere è quindi Perugia, vincente 3-0 su Padova e nuova capolista, mentre Monza batte Cuneo. Ok anche Modena e Cisterna. La 6ª giornata della Serie A1 femminile conferma invece l’imbattibilità di Conegliano, 3-1 su Chieri. Bene Scandicci e Novara.

SUPERLEGA MASCHILE
Il big match della terza giornata di Superlega va in scena all’Eurosuole Forum, teatro del remake della sfida che ha assegnato l’ultimo Scudetto. La Cucine Lube Civitanova ospita infatti i Campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino, in quella che è la sfida numero 108 tra i due club. A imporsi 3-1 (25-23, 25-23, 22-25, 25-22) sono i marchigiani, che salgono così a 7 punti e scavalcano proprio i dolomitici: il primo ko tiene infatti Trento a 6 punti. A quota 8 si porta invece Perugia, che diventa dunque la nuova capolista. La Sir Susa Scai batte 3-0 (25-15, 25-16, 25-21) al Pala Barton Energy la Sonepar Padova, che rimane a 2 punti. Si sblocca la Vero Volley Monza, che supera 3-1 (22-25, 25-20, 25-22, 27-25) la neopromossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo e trova così i primi 3 punti, lasciando i piemontesi a 4. A vincere il derby della via Emilia è invece la Valsa Group Modena, che si impone 3-1 (25-23, 25-17, 23-25, 25-23) sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza al PalaBancaSport e si porta a quota 7 punti: a 3 rimangono i piacentini. Cisterna Volley batte, infine, 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 22-25, 15-13) la Yuasa Battery Grottazzolina al Palasport di Via Delle Province e muove la propria classifica, salendo a 2 punti. A 1 punto si portano invece i marchigiani, ultimi in classifica.

SERIE A1 FEMMINILE
La sesta giornata della Serie A1 vede il successo per 3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 27-25) della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sulla Reale Mutua Fenera Chieri '76 al PalaVerde, risultato che permette alle Pantere di restare l’unica squadra ancora imbattuta in campionato e di salire a 17 punti in classifica, mentre a 11 rimangono le piemontesi. A sorridere è anche la Savino Del Bene Scandicci, vincente 3-1 (23-25, 25-11, 25-16, 25-20) sull’Eurotek Laica Uyba al PalaBigMat: le toscane si portano così a 17 punti, le lombarde restano a 6. Passo avanti anche per l’Igor Gorgonzola Novara, grazie al successo per 3-1 (23-25, 25-17, 25-16, 25-21) sul Wash4green Monviso Volley al PalaBusCompany, score che consente alle prime di salire a 14 punti, lasciando le seconde a 5. La Honda Cuneo Granda Volley batte invece 3-2 (25-15, 25-23, 18-25, 21-25, 15-13) Il Bisonte Firenze al Palazzo dello Sport, staccando così le avversarie in classifica: a 11 si portano infatti le piemontesi, mentre a 7 restano le toscane. Al PalaMegabox è, infine, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia a ritrovare il successo, attraverso il 3-1 (21-25, 25-14, 25-16, 25-23) contro Bergamo. Le biancoverdi salgono dunque a 9 punti, le bergamasche restano a 5.

superlega maschile
serie a1 femminile
volley

