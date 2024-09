Vero Volley Milano: da Parigi 2024 la spinta per la stagione

Si è svolta questa mattina presso la sala delle Colonne di Banco BPM a Milano la presentazione della nuova partnership tra Vero Volley e Numia, che sarà il Title Sponsor della prima squadra femminile di pallavolo della città di Milano, che diventerà Numia Vero Volley Milano. Hanno partecipato all’evento la Presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari, insieme a tutte le giocatrici della squadra, tra le quali le campionesse olimpiche Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro e Anna Danesi, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Numia Fabio Pugini, l’Amministratore Delegato di Banco BPM Giuseppe Castagna, il Direttore Generale di Gruppo BCC Iccrea Mauro Pastore e il Direttore Investimenti di FSI Marco Tugnolo.

La squadra Numia Vero Volley Milano, guidata dal coach Stefano Lavarini, può contare nel suo roster su quattro portacolori della Nazionale azzurra campione olimpica a Parigi, con Alessia Orro, Anna Danesi, Myriam Sylla e Paola Egonu, oltre alle altre fuoriclasse italiane e internazionali che vestiranno la maglia di Milano.

MARZARI, PAROLE ALLA PRESIDENTESSA: "POSSIAMO VINCERE LO SCUDETTO"





“Partnership importanti come questa, tra il Consorzio Vero Volley e Numia, nascono soprattutto da una condivisione di valori e, come tutto quello che è straordinario, da occasioni che si legano a qualche evento o a circostanze eccezionali. In questo caso, in particolare, è stata la nostra solida partnership con Banco BPM, che festeggia proprio in questa stagione i suoi 10 anni, che ci ha condotti fino a qui. Ovviamente, sono davvero contenta e sono sicura che in questo rapporto saremo un interlocutore molto attivo per il nostro partner e una piattaforma di marketing importante per aiutare Numia a raggiungere i suoi obiettivi”.