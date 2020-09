UYBA dominata e Supercoppa conquistata: è la solita Conegliano

L’Imoco Volley Conegliano non delude nell’appuntamento fin qui più importante della nuova stagione e conquista in scioltezza la sua quarta Supercoppa italiana, la terza consecutiva. Il risultato è netto: la Unet e-work Busto Arsizio cade per 3-0 (25-16, 25-15, 25-15) senza mai veramente impensierire le proprie avversarie. Peraltro, le farfalle di Marco Fenoglio non sono state agevolate dall’organizzazione della competizione, costrette a completare la semifinale contro l’Igor Gorgonzola Novara solo in mattinata dopo la sospensione di sabato sera. Sembra non esistere squadra al mondo in grado di dare del filo da torcere alle campionesse del mondo di Conegliano. Al match di chiusura della due giorni di pallavolo femminile ha partecipato anche il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora.

Conegliano, arriva la quarta Supercoppa

