Clamoroso colpo di scena in Piazza dei Signori a Vicenza. La seconda semifinale della Supercoppa italiana di volley femminile tra Unet e-work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara è stata sospesa sull'1-1 per impraticabilita del campo. L'eccessiva umidità della serata berica ha infatti creato non pochi problemi di stabilità per le atlete, costringendo l'organizzazione a rinviare il match a domani mattina alle ore 11:00 al PalaGoldoni, l'altro palazzetto di Vicenza organizzato per disputare la competizione in caso di pioggia.