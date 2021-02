SuperLega, Civitanova esonera De Giorgi: in panchina arriva Blengini

Ribaltone in casa Cucine Lube Civitanova. I campioni d'Europa e del mondo in carica hanno infatti deciso di sollevare dalla guida tecnica della prima squadra Ferdinando 'Fefè' De Giorgi e il suo vice, Nicola Giolito. Una notizia ufficializzata con un comunicato all'indomani della rovinosa sconfitta per 1-3 in Champions League, che però non compromette i piani di qualificazione dei cucinieri (in attesa del ritorno contro i polacchi dello ZAKSA). Alla base della scelta ci sono dei rapporti tutt'altro che idilliaci con degli storici senatori del gruppo capitanato da Osmany Juantorena, incrinature che hanno convinto la dirigenza a cambiare.

