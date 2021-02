Champions League: Conegliano si salva con Egonu, crollo Civitanova

VOLLEY

Una prova superlativa della Savino Del Bene Scandicci non basta contro la corazzata veneta. Lube chiamata al ribaltone al ritorno

Pallavolo spettacolo nella seconda giornata di CEV Champions League. A regalare grandi emozioni è il derby italiano in campo rosa tra la Savino Del Bene Scandicci e l'A. Carraro Imoco Conegliano, chiuso con la sudatissima vittoria al tie-break delle venete (25-17, 27-29, 30-28, 23-25, 15-17) grazie ai 38 punti di una mostruosa Paola Egonu. Gialloblù che tengono aperta la lunghissima serie di vittorie consecutive (raggiungendo quota 50), ma che vedono da vicinissimo la sconfitta: la prestazione delle ragazze di Barbolini è infatti di altissima qualità. Sono ben due i match point nel finale del tie-break per le toscane, annullati però da Sylla e Folie. La stessa Sylla a muro sigla il 15-17 finale.

Rovinosa sconfitta della Cucine Lube Civitanova, con gli uomini di De Giorgi che cadono in quattro set (23-25, 25-14, 21-25, 21-25) contro i campioni di Polonia del Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Una falsa partenza all’Eurosuole Forum che costringe i marchigiani a vincere la gara di ritorno (in programma per mercoledì 3 marzo) per 3-0 o 3-1, giocandosi poi tutto al golden set, per difendere il titolo di campioni d'Europa conquistato nel 2019.

Savino Del Bene Scadicci-A. Carraro Imoco Conegliano 2-3 (25-17, 27-29, 30-28, 23-25, 15-17)

- Scandicci: Stysiak 28, Malinov 6, Popovic 12, Lubian 15, Vasileva 14, Courtney 12, Merlo (L), Pietrini 4, Bosetti. Non entrate: Carocci (L), Cecconello, Samadan, Drewniok, Camera. All. Barbolini.

- Conegliano: Butigan 1, Folie 14, Wolosz 5, Hill 11, Sylla 12, Egonu 38, De Gennaro (L), Caravello, Gicquel, Gennari, de Kruijf 4, Adams 2. Non entrate: Omoruyi, Fahr (L). All. Santarelli.

Cucine Lube Civitanova-Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1-3 (23-25, 25-14, 21-25, 21-25)

- Civitanova: Kovar, Marchisio (L), Juantorena 14, Balaso (L), Leal 13, Rychlicki 17, Diamantini 1, Simon 14, De Cecco 1, Anzani 4, Hadrava, Yant 3. Non entrati: Falaschi, Larizza. All. De Giorgi.

- ZAKSA: Zatorski (L), Kaczmarek 15, Kochanowski 11, Rejno, Toniutti 3, Kluth, Sliwka 17, Semeniuk 21, Smith 5, Depowski. Non entrati: Staszewski, Prokopczuk, Zawalski, Banach (L). All. Grbic.

