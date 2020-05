Slöetjes si ferma fino a gennaio: "Devo ritrovare la voglia di giocare"

VOLLEY FEMMINILE

Fino al 2021 non rivedremo Lonneke Slöetjes in campo. Né con un club, né con la maglia oranje della nazionale. L'olandese ha infatti deciso di prendersi un periodo di pausa dalla pallavolo per ritrovare quella passione che ha perso negli ultimi anni.

"Sono giunta alla conclusione che da qualche parte lungo la strada ho perso un po' della gioia di praticare lo sport più incredibile del mondo. È un vero peccato perché mi ha dato così tanto, ho incontrato persone fantastiche, raggiunto obiettivi, imparato lezioni e, soprattutto, mi ha sempre reso felice. Ecco perché ho deciso di fare una pausa fino a gennaio per vedere se riesco a ritrovare quella gioia e amore per la pallavolo e, si spera, tornare più felice e più forte che mai".

Sloëtjes ha da poco concluso la stagione 2019/20 con la Savino Del Bene Scandicci e per lei si prospettava una permanenza in Italia. Casalmaggiore, infatti, la seguiva come rinforzo in posto 2.