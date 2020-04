Casalmaggiore al lavoro: Rosamaria o Sloëtjes per il futuro, suggestione Havelková

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Ancora qualche giorno per capire la disponibilità economica degli sponsor, poi la èpiù Pomì Casalmaggiore potrà gettare le basi per la stagione 2020/21. In un periodo storico in cui l'emergenza coronavirus ha colpito tutti, soprattutto gli investitori-tifosi che da anni si sono legati alla VBC, la società casalasca attende di capire il budget a disposizione per poi impostare le prime trattative di mercato.

Non saranno pochi i cambiamenti per la èpiù Pomì Casalmaggiore, a cominciare dalla guida tecnica non più affidata a Marco Gaspari. Tanti i nomi che si fanno nei corridoi del PalaRadi, senza che nessuno di questi appaia veramente in vantaggio: Micelli, Parisi, Chiappafreddo, ma non solo.

Instagram Rosamaria Montibeller è tra le sorprese di questo campionato. La brasiliana è dominatrice in campo con una media di 20 punti a partita, ma anche sui social: con 227mila followers, è la pallavolista più seguita della Serie A1. Gioca nella Bartoccini Fortinfissi Perugia.





Per quanto riguarda il roster, i nomi valutati nel ruolo d'opposto sono due: Rosamaria Montibeller, in uscita da Perugia, e Lonneke Slöetjes, liberata dalla Savino Del Bene Scandicci. La volontà della brasiliana è di restare in Italia, da qui la speranza che possa concretizzarsi l'affare con la èpiù Pomì nonostante le offerte dall'estero (soprattutto dal mercato asiatico). Casalmaggiore dovrà anche sciogliere le riserve sul futuro di Danille Cuttino: l'americana è richiesta dal Minas, in Brasile, ma c'è da concordare una buonuscita in favore delle rosa.

E se György Grozer nel 2020/21 giocherà nella Gas Sales Piacenza, è quasi scontato aprire alla suggestione che vedrebbe la fidanzata Helena Havelková avvicinarsi al capoluogo emiliano per sposare il progetto èpiù Pomì. Contatti in corso con la ex-Sassuolo, Busto e Monza, ma non è l'unica schiacciatrice sul taccuino della VBC. Sono attesi colpi a sorpresa, soprattutto in palleggio e al centro.