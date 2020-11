Serie A1, recupero 10ª giornata: tutto facile per Scandicci e Monza

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Scandicci e Monza sorridono nei recuperi che chiudono la 10ª giornata di Serie A1. La Savino Del Bene ha vinto agevolmente contro una Bosca S. Bernardo Cuneo rimaneggiata (ben quattro titolari assenti), mentre la Saugella ha espugnato Trento battendo le padrone di casa della Delta Despar. Savino Del Bene Scandicci

È una partita senza storia quella disputata dalle toscane, con la Bosca S.Bernardo Cuneo che oltre a dover rinunciare all'infortunata Degradi, ha deciso di non convocare ben quattro titolari (Signorile, Ungureanu, Candi, Zakchaiou) per consentirle di recuperare dopo i numerosi incontri ravvicinati. 25-13, 25-10, 25-17: sono questi i parziali di un match privo di difficoltà per le ragazze di Barbolini. "Tralasciando il risultato, è stato importante l’atteggiamento con il quale le ragazze sono scese in campo - spiega il tecnico della Savino Del Bene. Sono state brave, hanno avuto rispetto della partita, hanno fatto bene quelle poche cose che c'erano da fare".

Sesta vittoria consecutiva in campionato per la Saugella Monza, che conferma i progressi sul piano della concentrazione imponendosi per 0-3 (18-25, 18-25, 23-25) sulla Delta Despar Trentino. Timida reazione nel finale per le ragazze di Bertini, ma non basta per dare il là alla rimonta gialloblù. Alessia Orro, palleggiatrice della Saugella Monza: "Siamo venute qui consapevoli che Trento ci avrebbe messo in difficoltà. Ed infatti hanno battuto benissimo durante tutta la partita, mettendo in mostra le loro qualità, difendendo tanto. Si è visto un grande lavoro di squadra: questi sono punti importanti per il morale e per la classifica".

Savino Del Bene Scandicci-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-13 25-10 25-17)

- Scandicci: Courtney 7, Popovic 4, Stysiak 12, Pietrini 12, Lubian 4, Malinov 1, Carocci (L), Samadan 6, Drewniok 5, Markovic 5, Cecconello 2, Camera, Bosetti (L). All. Barbolini.

- Cuneo: Giovannini 2, Andeng 3, Bici 13, Strantzali 5, Fava 3, Turco 1, Zannoni (L), Gay, Montabone. N.E.: Stijepic, Moschettini, Battistino. All. Pistola.

Delta Despar Trentino-Saugella Monza 0-3 (18-25 18-25 23-25)

- Trentino: D'Odorico 8, Furlan 4, Piani 14, Melli 11, Fondriest 5, Cumino 2, Moro (L), Trevisan, Bisio. N.E.: Marcone, Pizzolato, Ricci. All. Bertini.

- Monza: Meijners 10, Danesi 7, Van Hecke 14, Orthmann 8, Heyrman 9, Orro 5, Parrocchiale (L), Davyskiba 5, Squarcini 1, Obossa. N.E.: Begic, Negretti, Carraro. All. Gaspari.

RISULTATI E CLASSIFICA