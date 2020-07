Serie A1 a 13 squadre: ufficiale il ripescaggio di Trento

Il sogno della Delta Informatica Trentino è realtà. Per la prima volta nella storia le gialloblù parteciperanno al massimo campionato nazionale in rosa. Il CdA di Lega Pallavolo Femminile ha ufficializzato il ripescaggio in Serie A1 del club di Roberto Postal, accettando la domanda presentata nelle scorse settimane. Decisiva la Guida Pratica FIPAV: "Nel caso di società che rinunciano o non vengono ammesse al campionato (Filottrano e Caserta), si procederà al ripescaggio delle squadre iscritte come riserve", quale è Trento, appunto. Motivo per cui è stato trasmesso alla Federazione la proposta di ratifica di un campionato di Serie A1 a 13 squadre (con una sola retrocessione).