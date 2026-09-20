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Volley, Europei: l'Italia batte la Danimarca e vola ai quarti, ora la Finlandia

Michieletto e compagni travolgono la Danimarca con un netto 3-0: 25-22, 25-16, 25-11 i parziali a favore degli azzurri

20 Set 2026 - 22:57
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© foto federvolley

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Non si interrompe il cammino dell'Italia, che prosegue agevolmente il suo percorso negli Europei di volley. Il PalaVela di Torino assiste a una prestazione dominante degli azzurri, che sconfiggono nettamente la Danimarca col punteggio di 3-0 (25-22, 25-16, 25-11) nonostante l'ottima prestazione di Jensen nelle fila rivali. Gli scandinavi oppongono una reale resistenza nel primo set, poi devono arrendersi. Michieletto e compagni ora sfideranno la Finlandia.

L'Italvolley prosegue il suo cammino agli Europei e lo fa con la convinzione dei grandi. Gli azzurri non fanno prigionieri in un ottavo di finale dominato, che li vede demolire progressivamente e nettamente la Danimarca. La nostra Nazionale trionfa infatti per 3-0, incontrando delle reali difficoltà solo nel primo set: 25-22, 25-16, 25-11 i parziali. Jensen e compagni danno tutto ciò che hanno proprio nel primo parziale, che li vede rimontare dal -7 e impensierire un'Italia che sente la pressione. Gli scandinavi arrivano a un solo punto di distanza, ma vengono sconfitti per 25-22 da Michieletto e compagni. Totalmente diverso il secondo parziale, che vede l'Italia alzare le proprie percentuali e prendere il volo fino al 25-16 finale: Michieletto e Sanguinetti solo letali nelle schiacciate a muro, nulla da fare per i rivali. Le difficoltà dei danesi emergono, ancor più roboanti, nel terzo e definitivo parziale: è assolo Italia fino al 25-11 che chiude la partita in meno di due ore. Ora la nostra Nazionale affronterà la Finlandia, reduce dalla vittoria campale per 3-2 sulla Grecia (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13). Gli azzurri avranno un vantaggio fisico e tecnico, con le semifinali potenzialmente all'orizzonte.

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