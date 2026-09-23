Pirelli investe 1 miliardo di euro negli USA

Pirelli sceglie gli Stati Uniti d'America come epicentro del suo sviluppo industriale. Il Consiglio di Amministrazione del marchio milanese ha approvato un piano d'investimento da 1 miliardo di euro per ampliare la propria fabbrica a Rome, in Georgia. Si tratta di un progetto volto a sostenere la crescita nel mercato più importante del mondo: gli USA assorbono il 40% dei volumi globali.

Crescere

L'azienda italiana è da sempre una presenza piuttosto solida sul suolo americano, ora che l'Amministrazione Trump intende sostenere la produzione intera, i tempi sembrano maturi per incrementare la capacità produttiva. Secondo quanto dichiarato da Pirelli, il consistente investimento permetterà di aggiornare l'impianto portandolo fino a 6 milioni di pneumatici ogni anno. Sarà un aumento graduale: il piano partirà nel 2027 ed entrerà a pieno regime entro il 2033.

Automazione

All'interno dell'impianto sarà introdotta una nuova generazione di robot, che automatizzeranno alcune processi: già dal 2028 è previsto che la capacità produttiva raggiunga le 3 milioni di unità l'anno. La seconda fase prenderà piede negli anni successivi e prevede la costruzione di una fabbrica ancora più avanzata, dedicata alla produzione di pneumatici premium (tra cui il Cyber Tyre). La forza lavoro "umana" non sarà comunque trascurata: Pirelli promette di creare circa mille nuovi posti lavoro.