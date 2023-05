Rana è il nuovo title sponsor di Verona Volley

VOLLEY

Il Pastificio entra nel campionato italiano di SuperLega al fianco della squadra di pallavolo di Verona, città in cui l’azienda affonda le sue radici, con una partnership che unisce le due famiglie attraverso passione e determinazione

© ufficio-stampa È stato ufficializzato a Verona, con una grande festa tenutasi al Palazzo della Gran Guardia, l’accordo che porterà Rana ad essere Title Sponsor del Verona Volley – la squadra di pallavolo con cui il Pastificio condivide la terra d’origine, a partire dalla prossima stagione 2023/2024. La storica azienda veronese mette così in gioco quella dinamica passione che da sempre la unisce al mondo dello sport, unendosi in una nuova e vincente sinergia che permetterà al Verona Volley di ampliare il proprio progetto societario, dopo l'ottima stagione disputata dalla squadra guidata da Radostin Stoytchev nell’ultimo campionato italiano, in cui si è distinta posizionandosi quinta in regular season. Nasce quindi una nuova partnership “sotto rete”, che celebra il perfetto connubio tra sport e buona cucina. Da sempre il Pastificio Rana sostiene il mondo sportivo e dopo le collaborazioni con il Giro d’Italia, le competizioni motoristiche, sciistiche e la grande festa della danza OnDance, Rana decide di entrare in campo insieme al club veronese, a cui è legato da una profonda condivisione di idee e principi.

A guidare questa nuova unione, infatti, è la volontà di trasmettere i valori comuni, come la voglia di superare sempre i propri limiti, la passione, la dedizione e lo spirito di squadra, che contraddistinguono non solo il Pastificio ma anche il grande volley veronese, condividendoli con un pubblico sempre più ampio di appassionati, giovani, famiglie e tutti coloro che desiderano essere partecipi della bellezza dello sport e dello stare insieme.



“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la nostra partnership con il Verona Volley, un Club di grandi talenti, di passione ed entusiasmo che quest’anno con la Prima Squadra ha già raggiunto eccellenti risultati in SuperLega – ha commentato Giovanni Rana Jr., Innovation & Project Manager del Pastificio Rana, che ha ideato e promosso la nascita di questa unione. – Lo sport ha sempre fatto parte del DNA della nostra azienda – dal supporto al ciclismo, al calcio, all’automobilismo fino al nostro impegno nello sci e nel mondo dell’equitazione – e un profondo legame ci unisce al nostro territorio d’origine, la città di Verona e per questo abbiamo scelto di sostenere questo progetto. L’intesa tra le nostre due realtà vuole diventare un esempio virtuoso di sinergia tra sport e impresa, capace di coinvolgere ed entusiasmare i giovani, le famiglie e tutti gli appassionati del mondo sportivo, avvicinandoli alla sua bellezza. Noi ci faremo promotori di questi obbiettivi in prima persona, collaborando fianco a fianco con la società e la squadra per perseguire la nostra comune visione per il futuro. Rana condivide con il mondo sportivo valori importanti, che animano ogni giorno il nostro lavoro: la passione, lo spirito di squadra, l’impegno e ancora la determinazione. Una virtù, quest’ultima, a cui noi ci ispiriamo da sempre nella nostra grande cucina, come conferma il nostro motto “Never Give Up!”. Nel Verona Volley abbiamo trovato gli stessi principi della nostra famiglia e la speranza è di condividerli con un numero sempre più ampio di persone, con particolare attenzione verso i giovani.”

“Come imprenditore ritengo sia fondamentale sostenere e promuovere il talento, contribuendo così allo sviluppo dell’intera comunità. Lo sport rappresenta, infatti, una delle occasioni più importanti di incontro e di crescita per ogni generazione – ha dichiarato Gian Luca Rana, Amministratore Delegato del Pastificio Rana – Per questo motivo ho aderito da subito a questo progetto, che rispecchia lo spirito di valorizzazione del talento che anima la nostra grande famiglia del Pastificio, composta oggi da quasi 4000 persone. Come la pallavolo si basa sul gioco di squadra, così il principio fondante della nostra azienda è quello di creare uno spazio in cui tutti possano esprimersi e contribuire. Ognuno di noi con le proprie capacità e caratteristiche collabora quotidianamente per raggiungere sempre nuovi traguardi, un team unito dalla passione e dall’amore per ciò che fa.”

“Per la nostra società è un grandissimo onore nonché motivo di grande orgoglio intraprendere un importante percorso sinergico con Rana, un’eccellenza veronese nota a tutti in Italia e nel mondo – ha affermato Stefano Fanini, Presidente di Verona Volley – L’azienda veronese raffigura perfettamente ciò a cui anche noi come Verona Volley teniamo sin dalla nostra fondazione, ovvero creare un Club virtuoso che abbia come cardini concretezza, ambizione, valori sociali e sportivi, attenzione allo sviluppo del territorio, il tutto con una visione ad ampio raggio. Una realtà che avvicini sempre più appassionati di volley ma anche famiglie, giovani, imprenditori e chiunque voglia far parte della nostra realtà.”

Musica, applausi e immagini emozionanti hanno fatto da cornice a un incontro speciale: da una parte le generazioni della Famiglia Rana – rappresentate dall’Amministratore Delegato Gian Luca Rana e da Giovanni Rana Jr., Innovation & Project Manager del Pastificio Rana – e dall’altra i componenti del Verona Volley, con il Presidente Stefano Fanini, l’allenatore Radostin Stoychev, passando per il capitano della prima squadra Raphael de Oliveira e tutti i ragazzi delle giovanili.



E infine, a conclusione dell’evento, un goloso Pasta Party dal ricco menù preparato dagli chef Rana ha atteso i circa 700 ospiti tra tifosi, amanti dello sport e della convivialità, per regalare piacere e gusto al palato così come al cuore. Perché si sa, non è mai davvero una festa senza buon cibo da condividere insieme.

LA STORIA DELL'AZIENDA

Pastificio Rana apre le sue porte nel 1962 a San Giovanni Lupatoto (Verona) e inizia il suo viaggio nell'eccellenza e nel gusto, tra tradizione e innovazione. Fondata dal presidente Giovanni Rana, l'impresa è guidata da oltre 35 anni da Gian Luca Rana, amministratore delegato, che ha portato il Gruppo a diventare leader mondiale nella pasta fresca, liscia e ripiena, gnocchi, piatti pronti e sughi freschi. Negli anni l'azienda è cresciuta costantemente, grazie alla passione e alla visione di Gian Luca Rana, che individua nell'innovazione, nell'internazionalizzazione e nel valore delle persone, i motori fondamentali per il successo. Oggi il Pastificio Rana ha 8 stabilimenti (5 in Italia, 1 in Belgio e 2 in USA) ed è una grande famiglia di 4.000 persone. Rana concentra i propri investimenti e il proprio impegno nella ricerca e sviluppo e nella selezione delle migliori materie prime, con l'obiettivo di proporre ai consumatori solo prodotti della più alta qualità e con un gusto unico. Gli ingredienti accuratamente selezionati, uniti a passione e grande esperienza, hanno permesso di far conoscere e apprezzare i prodotti Rana in 66 Paesi nel mondo. Dal 2007 l'azienda è entrata anche nel mondo della ristorazione con un format di “show cooking”, dove i piatti vengono preparati al momento in una grande cucina a vista. Ad oggi la catena conta 22 ristoranti distribuiti in tutt'Italia, più uno a Berlino.