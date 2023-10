Powervolley Milano, presentata la squadra 2023/24 in Torre Allianz

pallavolo

© Nicola Marfisi Allianz Milano ha presentato oggi il nuovo volto della squadra per la stagione 2023/24: all'evento presso la Torre Allianz, che è Title Sponsor della squadra maschile di pallavolo meneghina, è intervenuto Lucio Fusaro, presidente del club, accompagnato dal roster al completo e dal coach Roberto Piazza. Presente anche il direttore generale di Allianz Maurizio Devescovi. L’accordo di partnership tra il gruppo assicurativo-finanziario e la Powervolley Milano risale al giugno del 2019, trovando conferma nel sodalizio di questi anni anche per le prossime stagioni.

Le parole di Fusaro: “La stagione che sta per iniziare è la quinta a Milano ed è anche la quinta al fianco di Allianz. Abbiamo vissuto insieme gli anni del Covid, del pubblico al 50%, e, superato questo periodo, abbiamo raggiunto durante l’ultimo campionato e per la prima volta un “pubblicone” a coronare una stagione straordinaria. Abbiamo iniziato la nostra avventura con un progetto sportivo, mettendocela tutta per vincere. Questa partnership, insieme all’attività della Fondazione Allianz Umana Mente, ha trasformato il nostro lavoro in un progetto valoriale, che si declina nell’impegno in Volley4all, per dare visibilità agli “invisibili” e in Training for Future con i giovani del Csi”.

Così invece Devescovi: “Allianz è divenuta un po’ la “casa del volley milanese” e siamo molto felici della nostra partnership con Powervolley Milano per i grandi risultati sportivi e soprattutto per le attività a favore del sociale realizzate insieme, che hanno avvicinato i più giovani ai valori e alla cultura dello sport”.

© Nicola Marfisi

LA SQUADRA 2023-24

N 1 - Matey KAZIYSKI Schiacciatore

N 2 - Osniel Lasaro MERGAREJO Schiacciatore

N 4 - Nicola ZONTA Palleggiatore

N 5 - Damiano CATANIA Libero

N 6 - Marco VITELLI Centrale

N 7 - Ferre REGGERS Opposto

N 8 - Agustin LOSER Centrale

N 10 - Andrea INNOCENZI Centrale

N 11 – Matteo PIANO Centrale

N 14 - Yuki ISHIKAWA Schiacciatore

N 16 - Paolo PORRO Palleggiatore

N 17 - Luca COLOMBO Libero

N 30 - Petar DIRLIC Opposto

Staff tecnico

Roberto PIAZZA 1° Allenatore

Nicola DALDELLO 2° Allenatore

Giovanni ROSSI Preparatore atletico

Andrea DELVECCHIO Assistente preparatore atletico

Luigi SESANA Responsabile Staff Medico

Massimiliano PIATTI Medico Sociale

Luca RIGAMONTI Medico Sociale