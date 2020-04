Novara, squadra completata: arriva Daalderop, idea Populini

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Il nuovo corso dell'Igor Gorgonzola Novara è pronto a partire. Stefano Lavarini, prossimo allenatore, avrà tra le mani una squadra rinnovata in larga parte, soprattutto per quanto riguarda la batteria delle schiacciatrici che accoglie, oltre a Britt Herbots e Caterina Bosetti, anche Nika Daalderop da Firenze.

Oltre all'olandese, il nome che dovrebbe chiudere il reparto è quello di Alessia Populini, prodotto del vivaio piemontese e instancabile lavoratrice reduce da 2 stagioni al Club Italia.

Rinnovato il contratto di Micha Hancock con scadenza 2022, la dirigenza ha confermato anche Rachele Morello. Come opposto in arrivo Malwina Smarzek da Bergamo, che dopo aver inizialmente accettato la proposta del Minas (offerta poi ritirata dai brasiliani al momento delle firme) ha coronato la sua volontà di restare in Italia.

Al centro l'unica superstite è Cristina Chirichella. Ad affiancarla ci sarà la ex-coppia titolare di Busto Arsizio, Haleigh Washington e Sara Bonifacio. Risposta negativa, invece, per Stefana Velković: la serba non resterà in Piemonte. Per lei suonano forte le sirene turche, anche se potrebbe fermarsi una stagione per diventare madre (ipotesi difficile nell'anno pre-olimpico).

I liberi, infine, saranno Stefania Sansonna e Francesca Napodano. Per la classe '99 c'era anche un'offerta della Savino Del Bene Scandicci per sostituire Paola Cardullo.