Novara si salva al quarto set e sbanca il PalaRadi: rammarico per Casalmaggiore

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Il 2021 di Serie A1 femminile si è aperto con l'anticipo della 21ª giornata di campionato tra le padrone di casa della VBC èpiù Casalmaggiore e l'Igor Gorgonzola Novara seconda in classifica. Un match conquistato dalle piemontesi con il risultato di 1-3 (19-25, 12-25, 25-22, 25-27) non senza sofferenza, con le ragazze di Lavarini che si sono ritrovate nel quarto set con una rimonta decisiva per la conquista dei tre punti. VBC èpiù Casalmaggiore

È la sfida che segna il grande ritorno al PalaRadi di Caterina Bosetti. Due stagioni alla VBC per la figlia d'arte, che il 10 marzo 2018 proprio sul taraflex casalasco andava in contro a un gravissimo infortunio al ginocchio sinistro che sembrava precluderle la carriera. Invece il ritorno in grande stile, e ora un ruolo da protagonista con Novara dopo che con Casalmaggiore ha dimostrato di essere una giocatrice importante sia per il campionato italiano che per la Nazionale italiana (in ottica Olimpiade).

Casalmaggiore comincia il match con il giusto approccio, pur soffrendo l'incisività al servizio di Novara. Ma sul 19-19 qualcosa si inceppa negli ingranaggi della VBC, che soccombe 19-25 con un lungolinea proprio di Bosetti a regalare il primo set alle azzurre. Le difficoltà rosa proseguono anche nel secondo parziale, una frazione dominata da Novara (12-25) che spinge forte dai nove metri (letali Hancock ed Herbots) riducendo la ricezione della VBC a un misero 26% di positività.

Il terzo parziale vede la reazione della VBC, che allunga 22-18 con tre ace di Kosareva in quattro azioni. Novara torna a contatto, ma Rosamaria risolve la questione con il punto decisivo del 25-22. La vittoria del terzo set fa bene al morale di Casalmaggiore, che si ripresenta nel quarto con i giri del motore a mille. Ma non bastano i cinque punti di vantaggio accumulati. Novara ricuce e annulla due palle set a Casalmaggiore, scoprendosi letale nel momento decisivo della partita. Niente tie-break: Novara conquista il 3-1 con il 25-27 finale e comincia nel migliore dei modi il 2021.

VBC èpiù Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (19-25, 12-25, 25-22, 25-27)

- Casalmaggiore: Marinho 1, Bajema 9, Melandri 10, Montibeller 20, Kosareva 15, Stufi 7, Sirressi (L), Maggipinto, Bonciani, Ciarrocchi, Vanzurova. All. Parisi.

- Novara: Chirichella 3, Hancock 7, Bosetti 16, Bonifacio 8, Smarzek 24, Herbots 18, Sansonna (L), Populini, Battistoni, Zanette. Non entrate: Tajè, Daalderop, Napodano (L). All. Lavarini.

RISULTATI E CLASSIFICA