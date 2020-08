Novara, Monza, Chieri e Scandicci ai quarti di finale di Supercoppa

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Pronostici rispettati: Novara, Monza, Chieri e Scandicci accedono ai quarti di finale di Supercoppa italiana. Ma le difficoltà non sono mancate, a cominciare dalla sfida dell'Arena di Monza che ha visto le padrone di casa della Saugella (senza Danesi) soffrire e non poco contro una Bosca S.Bernardo Cuneo da applausi nonostante i tanti errori delle monzesi.

Le rosablù, infatti, l'hanno spuntata solo al 5º set (25-27, 25-16, 25-20, 23-25, 15-13), con ben 21 punti di Orthmann e altrettanti per Heyrman. Un campanello d'allarme è suonato per le brianzole già nel 1º set, quando si sono fatte rimontare clamorosamente da una situazione di largo vantaggio. Alla fine, Marco Gaspari ha potuto festeggiare la prima vittoria sulla panchina della Saugella Monza.

Prova di forza per l'Igor Gorgonzola Novara, con il grande ritorno di Stefano Lavarini in Piemonte bagnato da una vittoria convincente. Elisa Zanette è la top scorer con 20 punti (a riposo Malwina Smarzek), Caterina Bosetti dimostra tutte le sue doti da leader e si aggiudica il premio di MVP del match. La Bartoccini Fortinfissi Perugia resiste solo un parziale, il secondo, chiuso 27-29 dopo dopo aver annullato due palle set all'Igor Volley. Per il resto, è normale amministrazione per la azzurre: 3-1 il risultato finale (25-19, 27-29, 25-16, 25-12).

Una Zanetti Bergamo largamente incompleta (senza Johnson, Lanier ed Enright) esce con le ossa rotte dalla sfida in trasferta contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Le ragazze di Giulio Bregoli hanno dominato in lungo e in largo chiudendo la pratica orobica in 67 minuti: 25-17, 25-14 e 25-19 il punteggio dei parziali, tutti a favore delle biancoblù. Nota di colore. Nel pre-partita il presidente di Chieri, Filippo Vergnano, ha consegnato una targa commemorativa ad Andrea Veneziani, team manager Zanetti Bergamo: "Al Volley Bergamo in rappresentanza della città che ha dovuto combattere la partita più difficile".

Ha avuto filo da torcere la Savino Del Bene Scandicci contro un'ottima Banca Valsabbina Millenium Brescia: 3-1 (27-25, 25-27, 25-14, 25-23) è il computo dei parziali in favore delle toscane, con il punto decisivo concesso per una doppia (generosa) fischiata dal direttore di gara a Lea Cvetnić. Da sottolineare però la grande rimonta della Savino Del Bene, che dall'8-16 è risalita chiudendo la sfida. Per le ragazze di Barbolini (prive di Ofelia Malinov) top scorer l'opposto polacco Stysiak con la bellezza di 29 punti.

Tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre si disputeranno i seguenti quarti di finale: Scandicci-Monza, Busto Arsizio-Chieri, Novara e la vincente della sfida Casalmaggiore-Firenze.