Firenze sbanca il PalaRadi: Casalmaggiore battuta al tie-break

SUPERCOPPA FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

È un esordio da sogno quello di Marco Mencarelli sulla panchina di Firenze: Il Bisonte batte in cinque set la VBC èpiù Casalmaggiore (25-23, 22-25, 25-17, 25-27, 13-15), centrando l'accesso ai quarti di finale di Supercoppa italiana. Decisivo l'ingresso in campo di Sylvia Nwakalor (12 punti per lei), dominante a livello fisico, brava a trascinare le proprie compagne al successo nonostante un paio di errori grossolani. Da sottolineare anche i 18 punti a testa per Guerra e Beliên, mentre tra le rosa (per l'occasione in tenuta blu scura) spiccano i 21 punti di Rosamaria Montibeller.

Una giornata iniziata nel migliore dei modi per la VBC èpiù Casalmaggiore, con l'ulteriore emozione di vedere nuovamente in campo al PalaRadi due istituzioni come Carli Lloyd e Imma Sirressi. Non hanno fatto però i conti con Il Bisonte Firenze, che escluso il terzo parziale ha sempre lottato conquistando, a conti fatti, una meritata vittoria. Chissà che ora la dirigenza casalasca non decida di tornare prepotentemente sul mercato per completare un reparto, quello delle schiacciatrici, che in questo momento pecca di incisività nonostante i 16 punti di Partenio e i 18 di Vanžurová.

Le toscane torneranno in campo martedì 1º settembre in una trasferta proibitiva al Pala Igor contro Novara, ma dopo lo sgambetto fatto alla VBC le ragazze di Mencarelli hanno tutte le carte in regola per sorprendere ancora. Completano il programma dei quarti le altre due sfide tra Scandicci-Monza e Busto Arsizio-Chieri. Ad attenderle in semifinale (Final Four da disputarsi in Piazza dei Signori a Vicenza) c'è la vincitrice della scorsa regular season: l'Imoco Volley Conegliano.

