Novara, da Firenze arriva Nika Daalderop in posto 4

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Nuovo arrivo per la Igor Volley, che accoglie in azzurro la nazionale olandese Nika Daalderop: classe 1998, il martello nativo di Amsterdam è reduce da due stagioni in Bundesliga (prima ad Aachen, poi a Stoccarda) e altre due a Firenze. Per lei un contratto biennale, con scadenza a giugno 2022. Il suo ingaggio si aggiunge nel reparto a quello di Caterina Bosetti e rappresenta il quinto volto nuovo per il club in vista della stagione 2020/21. Daalderop, talento olandese per Novara Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Dopo due anni Nika Daalderop lascia Firenze. L'olandese classe'98 dalla prossima stagione giocherà con l'Igor Gorgonzola Novara.





Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram Ultime gallery Vedi tutte

"Nika è un giocatore che seguivamo da tempo – spiega il d.g. Enrico Marchioni – e rappresenta il profilo ideale per il nostro nuovo corso. Un’atleta giovane ma al tempo stesso già di sicuro affidamento. Il fatto che con lei, come con diverse altre atlete, abbiamo voluto siglare un biennale è dimostrazione sia di quanto crediamo nelle sue potenzialità".

Entusiasmo e voglia di imporsi sono i sentimenti che traspaiono dalle prime parole azzurre di Nika Daalderop: "Sono emozionata all’idea di giocare per Novara, ritengo sia un passo importante per la mia carriera. La prossima stagione? A Novara si gioca sempre per vincere e non vedo l’ora di misurarmi con questo tipo di avventura che mi darà anche la possibilità di esordire nella Champions League, la massima competizione per club".

Vedi anche Volley Caterina Bosetti torna in azzurro: ufficiale la firma con Novara