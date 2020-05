Caterina Bosetti torna in azzurro: ufficiale la firma con Novara

VOLLEYMERCATO

Importante operazione di mercato per l'Igor Gorgonzola Novara, che si assicura per due stagioni le prestazioni della stella italiana Caterina Bosetti, reduce da un biennio di altissimo livello a Casalmaggiore. La schiacciatrice lombarda torna in azzurro dopo aver indossato la maglia dell'AGIL Volley nel 2015/16. Caterina Bosetti, figlia d'arte con il volley nel DNA Instagram

Instagram Conosciamo Caterina Bosetti, figlia d'arte di Giuseppe e sorella della Lucia schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci. Sua mamma, Franca Bardelli, ha raccolto 93 presenze con la maglia della Nazionale italiana.





Caterina Bosetti può vantare già 11 stagioni da professionista, con l’esordio in Serie A1 avvenuto il 22 novembre 2009, di cui una in Brasile e una in Turchia.

"Per noi è un innesto importantissimo – spiega il direttore generale Enrico Marchioni – e siamo molto soddisfatti per aver riportato Caterina a Novara. Credo che in questo momento sia davvero al top e che nel suo ruolo si tratti di uno dei giocatori più completi in circolazione".

Parole di stima, cui fanno eco quelle di Caterina Bosetti: "Sono in una fase della mia carriera in cui mi sento matura e pronta a competere ad alto livello, per questo ho scelto di condividere le ambizioni di un club come Novara. Siamo tutti cresciuti: il club ha vinto e si è inserito in pianta stabile tra le big italiane e internazionali, io ritengo di essere maturata come atleta e come persona. Ora voglio vincere e sono fiduciosa che con Novara potrò inseguire gli obiettivi che ho in mente".