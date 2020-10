Monza rinasce e vince 3-1, Rosamaria trascina Casalmaggiore

Il campionato della Saugella Monza riparte dalla 4ª di campionato, turno in cui le ragazze di Marco Gaspari hanno centrato una brillante vittoria per 3-1 (26-24, 25-21, 22-25, 25-20) sulla favorita Igor Gorgonzola Novara rilanciandosi dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro Cuneo. Una iniezione di fiducia importantissima per le brianzole, aiutate da una super Van Hecke (23 punti) e dall'ingresso a partita in corso di Orthmann (14). Tante imprecisioni per le ragazze di Stefano Lavarini, praticamente assenti con le centrali e mai in grado di esprimere la loro miglior pallavolo.