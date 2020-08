La Supercoppa femminile si giocherà in Piazza dei Signori a Vicenza

È Piazza dei Signori, a Vicenza, il luogo designato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport per ospitare la Final Four di Supercoppa italiana, sabato 5 e domenica 6 settembre. Battuta la concorrenza di Piazza Santa Croce a Firenze, l'altra località presa seriamente in considerazione per celebrare la ripresa del volley rosa. La competizione comincerà una settimana prima, nel weekend del 29 e 30 agosto.