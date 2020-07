La Supercoppa italiana tra Firenze e Vicenza

In attesa di definire le squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie A1 (Trento spera nel ripescaggio, Caserta ha tempo fino a lunedì per presentare ricorso), la Lega Volley Femminile ragiona su formula e location del primo appuntamento stagionale: la Supercoppa italiana. Tra il Foro Italico e Perugia (ipotesi mai presa in considerazione e smentita dalla Lega stessa), spuntano due nuove possibili sedi di gioco per la Final Four: Firenze (si parla del Mandela Forum) e Vicenza (potrebbe essere il PalaGoldoni?). Una volta individuato il numero di squadre partecipanti, la Lega definirà la formula della competizione.