Date e formula della Supercoppa femminile: Conegliano in semifinale

La finale della Supercoppa italiana di pallavolo femminile, primo evento della stagione 2020/21, si disputerà domenica 6 settembre alle ore 21:00 in una sede - una delle più suggestive piazze delle città italiane, si sceglierà tra Firenze e Vicenza - che sarà ufficializzata nei prossimi giorni. La manifestazione comincerà una settimana prima, nel weekend del 29 e 30 agosto, e vedrà ai nastri di partenza tutte le squadre della Serie A1 2019/20 regolarmente iscritte al prossimo campionato. L'Imoco Volley Conegliano, vincitrice della Coppa Italia a febbraio, sarà qualificata di diritto alla Final Four, in programma appunto sabato 5 e domenica 6 settembre.