L. Bosetti crede nel recupero per Tokyo 2020: “Lavoro a testa bassa“

VOLLEY FEMMINILE

A quasi due mesi dall'operazione alla spalla destra, Lucia Bosetti sfrutta i social per riportare aggiornamenti sulle sue condizioni. La capitana di Scandicci aveva deciso di intraprendere cure conservative a inizio campionato, senza che queste sortissero però gli effetti sperati. Da qui la decisione di andare sotto i ferri, e ora la corsa contro il tempo per provare a rientrare in vista della competizione a cui tutti sognano di partecipare: le Olimpiadi di Tokyo 2020.



Dopo aver annunciato l'intenzione di non portare Piccinini, il c.t. Mazzanti può così sorridere nel constatare la forza di volontà di Lucia, da sempre punto fisso del suo sestetto ideale: “Sto lavorando giorno per giorno per ritornare in palestra appena possibile e provare a raggiungere un sogno - ha ammesso la più grande delle sorelle Bosetti. Per ora è presto, continuo a lavorare a testa bassa come sempre ho fatto”.