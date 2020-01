Mazzanti verso Tokyo: “Piccinini non fa parte del progetto. Pietrini torna”

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Il sogno Tokyo 2020 per Francesca Piccinini finisce qui. Dopo aver rivelato di essere tornata a giocare anche e soprattutto per conquistarsi la maglia della Nazionale, ci pensa il c.t. Mazzanti a cancellare ogni dubbio.

"Francesca non fa parte del progetto - ha ammesso ai microfoni di Volleyball.it -, anche se il suo desiderio di prendere parte all’Olimpiade deve essere visto come una sua spinta sacrosanta e bellissima. Vorrei che tutte le persone avessero un desiderio così acceso. Francesca non l’ho mai considerata".

Doccia fredda per la nuova schiacciatrice di Busto Arsizio, che proprio ai nostri microfoni aveva rivelato di sognare fortemente una convocazione in Nazionale e di essere disposta a tutto pur di partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Portando avanti la conversazione, Davide Mazzanti ha poi teso una mano verso Elena Pietrini, che la scorsa estate aveva lasciato il ritiro della Nazionale e di conseguenza rinunciato a partecipare agli Europei: "L’ho vista molto motivata, ci siamo chiariti e ricomincerà appena potrà a lavorare con la Nazionale".

Rientri importanti, ma anche chiusure, definitive, in vista delle prossime Olimpiadi.