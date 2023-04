Ituma, Caterina Bosetti: "Ciao Titu, mi dispiace non averti capita"

VOLLEY

La compagna di squadra: "Vorrei tanto tornare indietro nel tempo, poterti aiutare, anche solo con uno sguardo, una parola o un abbraccio"

© ipp La tragica morte di Julia Ituma ha sconvolto lo spogliatoio della Igor Volley Novara gettando nello sconforto giocatrici e staff tecnico. E tra i tanti ricordi e messaggi per la 18enne scomparsa a Istanbul c'è anche un commovente post della compagna di squadra Caterina Bosetti. "Mi dispiace Titu, mi dispiace non averti capita, vorrei tanto tornare indietro nel tempo, poterti aiutare, anche solo con uno sguardo, una parola o un abbraccio - scrive sul suo profilo Instagram la schiacciatrice -. Spero che lassù tu possa trovare la pace che non hai trovato qui".

Prima però una profonda riflessione su quello che è accaduto. "Tante domande poche risposte, solo un grande vuoto - si legge nel testo di Caterina -. Tanti perché, tanti abbracci, tante lacrime, tanti sguardi persi vuoto e tanti silenzi". "Quando viviamo in squadra questa diventa come una seconda famiglia ci trascorri insieme tanto tempo e condividi emozioni fortissime dentro e fuori dal campo; ora mi fermo e mi chiedo quanto davvero tutta la nostra vita frenetica fatta di sudore allenamenti, viaggi e partite ci dà modo di conoscere davvero la persona che è al nostro fianco - prosegue -. Rifletto e piango, penso e piango ancora.

Poi penso ancora quanto nella vita bisogna essere più empatici, più gentili, più buoni con le persone che incontriamo durante il nostro cammino perché non sappiamo o perché non riusciamo a capire, nonostante il tempo insieme, le battaglie interiori che stanno combattendo". Infine il saluto alla compagna di squadra: "Ciao Titu, riposa in pace. Cate ".