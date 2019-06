Italvolley, paura per la Egonu: malore dopo il match con la Corea del Sud

13/06/2019

Paura per Paola Egonu dopo la vittoria dell'Italia contro la Corea del Sud . La schiacciatrice azzurra ha accusato un calo di pressione nei minuti successivi al match e, dopo essere stata portata via in barella, è stata trasportata all'ospedale di Perugia, dove è stata sottoposta ad accertamenti, i quali hanno dato esito negativo. La pallavolista ha passato regolarmente la notte in albergo e per precauzione non scenderà in campo contro la Russia.