Moki De Gennaro, ultima in azzurro indimenticabile: trionfo mondiale battendo il marito

Una finale speciale quella dei Mondiali 2025 di volley femminile per Monica De Gennaro, il libero dell’Italia che per l'ultima partita con la maglia azzurra si è regalata il trionfo mondiale battendo il marito Daniele Santarelli, commissario tecnico della Turchia. Un modo davvero indimenticabile per chiudere a livello di nazionale una carriera di sfolgoranti successi, vincendo la sfida in famiglia contro il tecnico conosciuto sul campo ai tempi dell’Imoco Conegliano: "Finire così è qualcosa di bellissimo anche se al momento non riesco a realizzare bene cosa realmente sia accaduto. Adesso è complesso trovare le parole giuste. Venivamo da una fatica importante ieri, loro erano in gran forma ed hanno giocato molto bene mettendoci in grande difficoltà. Eravamo un po' contratte ma non si sa come siamo venute fuori forse grazie alla tenacia che abbiamo messo quotidianamente negli allenamenti. Adesso posso solo dire di essere felicissima".