Volley: Civitanova torna alla vittoria, prima sconfitta per Trento

SUPERLEGA

La Lube supera 3-0 Verona e si rialza dopo due sconfitte, il Trentino Volley cade contro Padova, vittorie per Milano e Monza

Tornano alla vittoria in Superlega i campioni d’Italia di Civitanova: dopo due sconfitte di fila, la Lube passa 3-0 (25-22, 25-20, 25-20) contro Verona. Si arresta la marcia della capolista Trento, sconfitta 3-2 da Padova. Successi per Milano e Monza: la squadra meneghina espugna 3-0 Vibo Valentia con i parziali di 25-20, 31-29, 25-23 mentre i brianzoli sorridono 3-1 a Ravenna (25-17, 25-19, 19-25, 25-14). Bene anche Perugia e Piacenza.

CIVITANOVA-VERONA 3-0 (25-22, 25-20, 25-20)

Si rialza dopo due sconfitte consecutive la Lube Civitanova e lo fa vincendo nettamente in casa contro Verona. I campioni d’Italia in carica ritrovano la forma dei tempi migliori e dominano dal primo all’ultimo punto conducendo il match sempre in vantaggio. Solo un sussulto in avvio di terzo set, quando gli ospiti scappano sul +4, ma è un piccolissimo passaggio a vuoto della Lube che ristabilisce le gerarchie e chiude senza problemi. Per Verona è la quarta sconfitta in altrettante partite e ultimissimo posto in classifica.

MODENA-PIACENZA 1-3 (25-20, 21-25, 20-25, 23-25)

Sa solo vincere Piacenza in questo avvio di campionato: quarto successo e 10 punti in classifica dopo la bella vittoria odierna contro Modena, che deve invece fare i conti con il secondo ko della sua Superlega. Nel primo parziale Modena infila un parziale di 7-2 che vale il set, ma a quel punto Piacenza si scatena e nel secondo e terzo set tiene a bada gli avversari scappando soprattutto al termine del terzo. Il quarto parziale è equilibratissimo, ma gli ospiti gestiscono meglio i punti importanti e alla fine la spuntano loro.

RAVENNA-MONZA 1-3 (17-25, 19-25, 25-19, 14-25)

Prosegue l’avvio di campionato negativo di Ravenna che subisce la quarta sconfitta in quattro partite e resta ultima in campionato insieme a Verona. Anche oggi nulla da fare per i romagnoli che si arrendono a Monza alla terza vittoria in Superlega dopo quattro gare. I brianzoli sembrano dilagare nel primo e nel secondo set, ma nel terzo parziale lo scatto d’orgoglio di Ravenna riapre la partita. E’ solo un’illusione però: Monza accelera a metà quarto set e la Porto Robur Costa crolla.

TARANTO-PERUGIA 1-3 (19-25, 25-23, 16-25, 17-25)

Terza vittoria in tre partite per Perugia che conferma l’ottimo stato di forma in questo avvio di campionato. Per i vicecampioni d’Italia prestazione convincente contro Taranto, che dal canto suo resta invischiata nelle zone basse della classifica con un solo successo in Superlega. Solo il secondo set è equilibrato, con Taranto che infila un parziale di 4-1 nel finale pareggiano i conti. Solo momentaneamente, però, perché Perugia non si disunisce e riprende a macinare punti vincendo il terzo e il quarto set con un netto punteggio.

TRENTO-PADOVA 2-3 (25-17, 28-30, 24-26, 25-16, 17-19)

Emozioni senza fine a Trento e alla fine arriva la prima sconfitta in Superlega per il Trentino Volley. Padova riesce ad aggiudicarsi un match tiratissimo giocato punto a punto fino all’ultimo respiro: per i veneti è il terzo successo di fila con sette punti in classifica, sono invece 10 le lunghezze per Trento. Sembra tutto facile per i padroni di casa dopo il primo set, ma nel secondo parziale Padova pareggia i conti al sesto set point acquisendo fiducia. Il terzo set è altrettanto equilibrato e sempre Padova esce nel finale sentendo meno la pressione rispetto a Trento. Il match sembra scritto ma i padroni di casa reagiscono e portano con facilità l’incontro al quinto set: qui è una lotta punto a punto ricca di colpi di scena ed emozioni, chiusa da Padova al primo match point dopo averne annullati tre.

VIBO VALENTIA-MILANO 0-3 (20-25, 29-31, 23-25)

Convincente vittoria in trasferta per Milano che espugna Vibo Valentia ottenendo il secondo successo in Superlega in tre partite. Per i calabresi, invece, terza sconfitta consecutiva dopo la vittoria alla prima di campionato a Taranto. E’ il secondo set di fatto a decidere l’incontro: parziale tiratissimo in cui i padroni di casa sprecano quattro set point e sentono il contraccolpo psicologico, a quel punto Milano ne approfitta per portarsi sul 2-0 e di slancio aggiudicarsi anche il terzo set senza problemi.