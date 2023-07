Volley, Nations League: Stati Uniti in finale, sconfitta l’Italia 3-0

VOLLEY

Gli USA superano in semifinale gli uomini di De Giorgi 25-19, 25-18, 25-19: è finale contro la Polonia. Azzurri per il 3°/4° posto contro il Giappone

L'Italia del volley maschile non raggiunge la finale di Nations League: nel penultimo atto della competizione gli Stati Uniti, trascinati da Jaeschke, hanno superato la selezione nostrana 3-0 con il punteggio di 25-19, 25-18, 25-19. Domani alle ore 20 gli USA affrontano così la Polonia, vittoriosa per 3-1 contro il Giappone (19-25, 28-26, 25-17, 25-21). Gli uomini di De Giorgi sono attesi alla finalina contro i nipponici domani alle ore 17.

Stati Uniti-Polonia è la finale della Volleyball Nations League: gli USA hanno infatti avuto la meglio sull’Italia a Danzica nella seconda semifinale di giornata, con il punteggio di 25-19, 25-18, 25-19. La partita inizia subito bene per gli statunitensi, che si spingono fino al 7-4 ed innescano la reazione degli uomini di De Giorgi, bravi a portarsi sul +3 a loro volta prima di cedere alla squadra americana, che chiude il primo set 25-19 trascinata da Anderson e Jaeschke. Giannelli e Romanò faticano a trovare le giuste soluzioni e sono chiamati a trascinare i compagni nel secondo parziale, ma dopo una lotta punto a punto nella prima parte del set sono costretti a cedere nuovamente agli USA, nettamente superiori sotto ogni punto di vista. Il numero 17 statunitense è ancora mattatore, così come Defalco, onnipresente nei momenti cruciali del periodo. Il terzo parziale è quello del dentro o fuori per l’Italia, che però non riesce a riemergere: il 25-19 vale il 3-0 definitivo. 16 punti, 2 ace e due muri per Thomas Jaeschke, mvp assoluto dell’incontro. Prestazioni di spessore assoluto anche per Anderson (17 punti) e Christenson. Raggiunta quindi in finale la Polonia, vittoriosa nell’altra semifinale per 3-1 con il punteggio di 19-25, 28-26, 25-17, 25-21. I padroni di casa trovano il successo soprattutto grazie alla prestazione monstre di Leon, che chiude con 23 punti. L’ultimo atto della competizione inizia domani alle ore 20.00, mentre per la selezione italiana la competizione si chiude con la finale per il terzo posto contro i nipponici (ore 17.00).

Primo set: partenza aggressiva degli americani, subito avanti 6-3. Gli Azzurri si riprendono grazie al muro di Russo e riescono ad arrivare sul 9-8. Michieletto firma il 12-9 dopo un grande scambio ma gli Usa rimontano subito: l'attacco di Lavia esce. I nostri avversari continuano a sbagliare meno e si portano sul 14-17, tenendo il vantaggio fino al 18-21. Ancora niente da fare nel finale di primo set, un super Defalco chiude il set a 25-19.

Secondo set: nonostante un avvio equilibrato (3-3), gli Usa fanno ancora meglio dell'Italia: muro di Christenson su Michieletti poi Defalco e Smith per il 10-13. L'Italia mette fuori diverse battute lasciando gli Usa al +5, inoltre la grande prova di Jaeschke e la sfortuna di Romanò sui muri portano il secondo set sul 15-19 e ancora sul 16-22 sul fallo in attacco di Giannelli. Parziale ancora più pesante col 25-18 finale, sul muro di Defalco.

Terzo set: meglio gli Usa all'inizio ma il doppio attacco vincente di Michieletto ci porta sul 2-1. Troppe battute sbagliate per l'Italia, ma l'errore di Holt riporta il 4-4. Attacco di Anderson, poi fallo di Romano: gli Usa provano la mini-fuga sul 4-7 e allora De Giorgi chiede il timeout. Gli americani mantengono un vantaggio di +3 (10-7). Ace di Galassi per l'8-10. Jaeschke e Anderson fanno di nuovo il vuoto (16-11). Lavia murato da Jaeschke, 17-11 Usa. Anderson scatenato per il 21-14. Ace di Galassi: Azzurri accorciano 21-16, poi sbaglia la successiva battuta. Sbertoli sbaglia la battuta: 23-17. Anderson la piazza al centro e sono 6 match-point per gli statunitensi. Finisce 25-19.