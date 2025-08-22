Logo SportMediaset
Volley, Mondiale femminile: l’Italia comincia con una vittoria

Le azzurre di Velasco partono bene nel gruppo B: secco 3-0 alla Slovacchia

22 Ago 2025 - 17:24
© federvolley.it

© federvolley.it

Tutto facile per l’Italvolley femminile, che esordisce nel Mondiale FIVB in Thailandia con una vittoria nel girone B: le azzurre di Velasco schiantano la Slovacchia con un netto 3-0, migliorando di set in set. Le vincitrici dell’ultima Nations League si impongono con il punteggio di 25-20, 25-14, 25-15. Grazie a questo successo la striscia di vittorie iniziata a giugno 2024 tocca quota 30, record assoluto che continua a migliorare.

La Slovacchia fatica a contenere Egonu in avvio, con l’Italia che prova a scappare via sul 10-6. Sunderlikova cerca di tenere a galla le slovacche, che rientrano fino al -1 sul 20-19 (anche a causa di qualche errore di Egonu). Nel momento decisivo le avversarie delle azzurre incappano in un paio di errori grossolani (invasione aerea e pestata della linea di 3 metri), che permettono alle ragazze di Velasco di portarsi sull’1-0 (25-20). L’Italia si toglie completamente la ruggine nel secondo parziale, iniziando con un break pesante di 8-0: la Slovacchia prova a rosicchiare qualche punto nella fase successiva, ma deve arrendersi 25-14 con le azzurre che scappano via sul 2-0 (Nervini praticamente perfetta a muro). Le slovacche provano d’orgoglio a reagire in avvio di terzo set, con Hrusecka e Sunderlikova che tengono a galla la propria Nazionale fino all’13-11. Da quel momento in poi altra serie di punti consecutivi per l’Italia, che allunga sul 18-11 e archivia la pratica con il 25-15 che vale il 3-0. Le azzurre salgono a 3 punti e agganciano il Belgio (vittorioso per 3-0 contro Cuba) in cima alla classifica del gruppo B.

VELASCO: "CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA MA UMILI"
"Tutti vogliono battere le squadre più forti e non solo noi. Mi è piaciuto il fatto che la squadra abbia festeggiato molto la vittoria, bisogna essere consapevoli che siamo molto forti ma avere l'umiltà di imparare sempre qualcosa e rispettare ogni avversario e non che sia una cosa normale vincere. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra, quando è finita la partita erano contente come se avessero battuto il Brasile. Questa è umiltà, la squadra è mentalmente a posto". Così a Raisport il ct dell'Italvolley Julio Velasco dopo la vittoria al debutto al Mondiale contro la Slovacchia.

