Allianz Milano, presentata in Torre Allianz per la squadra 2025/26

In panchina c’è Roberto Piazza, uno dei migliori allenatori al mondo, figura di riferimento internazionale e protagonista della crescita di molti campioni. Il direttore sportivo Fabio Lini ha lavorato per perfezionare, se possibile, alcuni fondamentali rispetto all’anno scorso. Nel reparto centrali Edoardo Caneschi, Gabriele Di Martino, Nemanja Mašulović – reduce dall’esperienza con l’Olympiacos e dai Mondiali con la nazionale serba – e il giovane Alessandro Benacchio. In banda spazio a reattività, elevazione e spettacolo con il ritorno in Italia di Francesco “Checco” Recine e la conferma del giapponese Tatsunori Otsuka. Unico assente il talento belga Seppe Rotty, già ammirato in Champions e ai Mondiali, che deve recuperare da un infortunio patito in precampionato. A completare il reparto c’è Tommaso Ichino, schiacciatore dal fisico importante formato nei Diavoli Rosa. La diagonale maggiore milanese è tra le più forti al mondo, con l’arrivo sotto la Madonnina del brasiliano Fernando Kreling “Cachopa” e la conferma del bomber Ferre Reggers, neocapitano della squadra, capace di trascinare il Belgio durante i Mondiali nelle Filippine. Gioventù e spensieratezza per i due cambi: il palleggiatore Leonardo Barbanti e l’opposto finlandese Veikka Lindvist, anch’egli presente ai recenti Mondiali. Per la seconda linea, infine, una coppia di liberi tra le più forti in SuperLega: Damiano Catania e Matteo Staforini. Settimo uomo in campo, il pubblico dell’Allianz Cloud, pronto a infiammarsi e a sostenere la squadra in campionato, Coppa Italia e Challenge. Lights. Action. Power. La nuova Allianz Milano del presidente Lucio Fusaro è pronta a dare spettacolo.