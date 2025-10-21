Allianz Milano, presentata in Torre Allianz per la squadra 2025/26

Il presidente Fusaro: "Dopo tre stagioni con piazzamenti dal terzo al quinto posto, ora vogliamo iniziare a vincere"
L’ultima palla della prima sfida dell’81° campionato di SuperLega tra Allianz Milano e Valsa Group Modena è caduta da meno di 24 ore all’Allianz Cloud, con la bella vittoria di Milano. In Torre Allianz è ora il momento della presentazione ufficiale della squadra, che come da tradizione avviene nel cuore pulsante della metropoli a CityLife, davanti a una platea affollata di autorità, sponsor, sostenitori e rappresentanti dei media.
Come di consueto, a portare il suo messaggio di benvenuto è stato il padrone di casa, Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., che ha annunciato il rinnovo della partnership e sottolineato l’impegno della Compagnia a favore dello sport, del sociale e dei giovani: «Siamo orgogliosi della partnership con Allianz Milano recentemente rinnovata per ulteriori tre anni, fino al termine della stagione sportiva 2027/2028. Contestualmente, abbiamo deciso di investire nei giovani, supportando le squadre femminili e maschili del settore giovanile "Allianz Diavoli Powervolley". Allianz sostiene lo sport a tutti i livelli e da anni abbiamo trovato in Allianz Milano sia l’ambizione sportiva e competitiva sia un set di valori importanti e condivisi, che si concretizzano in iniziative sociali congiunte di grande impatto realizzate con la nostra Fondazione Allianz UMANA MENTE, promuovendo lo sport come strumento di benessere e inclusione per le persone».
Capace di emozionarsi come fosse la prima volta in Serie A, il Presidente di Allianz Powervolley Milano Lucio Fusaro ha raccontato i capisaldi di questa nuova avventura sportiva, iniziando con i ringraziamenti ai partner: «Siete tantissimi qui, a sostenerci in questa mia e vostra grande passione che si chiama pallavolo. Non posso non iniziare ringraziando Maurizio Devescovi per il rinnovo del sostegno fondamentale alla nostra attività. Da parte nostra cerchiamo sempre di dare il massimo. Nelle ultime tre stagioni abbiamo ottenuto un quarto, un terzo e un quinto posto, conquistando sempre l’accesso all’Europa. Credo sia un vanto per Milano, ma ora vogliamo iniziare a vincere qualcosa. Continuiamo a credere fermamente nelle iniziative che rappresentano il nostro DNA e ci distinguono, come Volley4All con la Fondazione Allianz UMANA MENTE. Promuoviamo la pallavolo giovanile con le società del nostro network. Con il CSI di Milano e Massimo Achini, nostro vicepresidente, quest’anno abbiamo lanciato il “Club dei 30”, una prosecuzione del percorso iniziato con Training for Future: ogni settimana una squadra milanese o dell’hinterland si allena nella nostra Academy con uno dei nostri campioni. I nostri giocatori oggi gareggiano per partecipare. Per trenta società lombarde abbiamo creato questo Club dei 30, con una maglia speciale, e organizzeremo un torneo, la Powervolley Cup».
Proprio a Massimo Achini e Alberto Amodeo, forte atleta paralimpico di nuoto e testimonial del progetto Volley4All, è stato affidato il racconto nel dettaglio dei nuovi progetti. Focus quindi sulla squadra e sul prossimo evento al Forum di Assago, la partita contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino in programma il 30 novembre, con il Direttore Generale e sportivo Fabio Lini e il Vicedirettore Sabrina Angelescu. Prima della presentazione di giocatori e staff tecnico, è stata mostrata una novità assoluta: la seconda maglia nera, che si unisce a quelle tradizionali bianche e arancioni per i liberi, presentata da Mariana Conde, ex nazionale argentina di volley e Senior Account Manager Business Development presso Erreà Sport S.p.A.: tessuti sostenibili, identità, nuovi colori e nuovi pattern.
In panchina c’è Roberto Piazza, uno dei migliori allenatori al mondo, figura di riferimento internazionale e protagonista della crescita di molti campioni. Il direttore sportivo Fabio Lini ha lavorato per perfezionare, se possibile, alcuni fondamentali rispetto all’anno scorso. Nel reparto centrali Edoardo Caneschi, Gabriele Di Martino, Nemanja Mašulović – reduce dall’esperienza con l’Olympiacos e dai Mondiali con la nazionale serba – e il giovane Alessandro Benacchio. In banda spazio a reattività, elevazione e spettacolo con il ritorno in Italia di Francesco “Checco” Recine e la conferma del giapponese Tatsunori Otsuka. Unico assente il talento belga Seppe Rotty, già ammirato in Champions e ai Mondiali, che deve recuperare da un infortunio patito in precampionato. A completare il reparto c’è Tommaso Ichino, schiacciatore dal fisico importante formato nei Diavoli Rosa. La diagonale maggiore milanese è tra le più forti al mondo, con l’arrivo sotto la Madonnina del brasiliano Fernando Kreling “Cachopa” e la conferma del bomber Ferre Reggers, neocapitano della squadra, capace di trascinare il Belgio durante i Mondiali nelle Filippine. Gioventù e spensieratezza per i due cambi: il palleggiatore Leonardo Barbanti e l’opposto finlandese Veikka Lindvist, anch’egli presente ai recenti Mondiali. Per la seconda linea, infine, una coppia di liberi tra le più forti in SuperLega: Damiano Catania e Matteo Staforini. Settimo uomo in campo, il pubblico dell’Allianz Cloud, pronto a infiammarsi e a sostenere la squadra in campionato, Coppa Italia e Challenge. Lights. Action. Power. La nuova Allianz Milano del presidente Lucio Fusaro è pronta a dare spettacolo.
