Insigne: "Ho scelto la Samp per la sua storia"

25 Lug 2026 - 14:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Insigne © instagram

Insigne © instagram

Lorenzo Insigne è approdato alla Sampdoria firmando un contratto annuale. L'ex Napoli ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sposare la causa doriana: "Non ho dato importanza alla categoria, ho scelto guardando la storia e il valore che un club come la Sampdoria ha nel panorama calcistico italiano. Voglio far capire ai più giovani che indossare questa maglia ha un peso. La piazza è calda, ma la pressione va gestita con serenità. I più giovani possono imparare da me". 

Sulla sua condizione fisica: "Ho concordato una preparazione graduale con lo staff sanitario. So di non essere più un ragazzino: vorrei provare a esserci già per la Coppa Italia, altrimenti mi farò trovare pronto per la prima di campionato". 

Ultimi video

01:35
Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

01:28
Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

00:54
Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

00:48
Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

01:02
Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

00:51
Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

00:59
Leao, c'è l'offerta dalla Turchia: la situazione del portoghese

Leao, c'è l'offerta dalla Turchia: la situazione del portoghese

01:29
In gol e in esubero

Inter, Frattesi e l'estate "da esubero"

02:19
Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

01:44
Lasciarsi o proseguire

Lasciarsi o proseguire

00:16
CAMARDA VA A FIRMARE MCH

Camarda a Casa Milan per la firma sul rinnovo fino al 2031

01:16
Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

01:18
Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

00:54
Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

03:42
Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

01:35
Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

I più visti di Mercato

Roma, fastidi e "Joya"

Roma, fastidi e "Joya"

Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

DICH MANNA SU LUKAKU E DR BRUYNE 23/07 SRV

Manna: "De Bruyne non deve decidere niente! Lukaku? Cerchiamo di…"

Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:36
Arsenal, clamoroso colpo Bruno Guimaraes: è fatto l'affare con il Newcastle
16:04
Venezia, occhi sullo svincolato Juan Jesus
15:42
Fiorentina, prima offerta alla Juventus per Joao Mario: i dettagli
Rodri, 70 MLN
15:27
Il Psg è pronto a rovinare i piani del Real Madrid per Rodri: gli scenari
15:17
Inter, un club inglese sulle tracce di Read