Insigne: "Ho scelto la Samp per la sua storia"

Lorenzo Insigne è approdato alla Sampdoria firmando un contratto annuale. L'ex Napoli ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sposare la causa doriana: "Non ho dato importanza alla categoria, ho scelto guardando la storia e il valore che un club come la Sampdoria ha nel panorama calcistico italiano. Voglio far capire ai più giovani che indossare questa maglia ha un peso. La piazza è calda, ma la pressione va gestita con serenità. I più giovani possono imparare da me".