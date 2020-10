Impresa di Verona contro Trento, Civitanova vince al tie-break

VOLLEY MASCHILE

Il derby dell’Adige costringe l’Itas Trentino al primo stop in SuperLega. Alla BLM Group Arena a far festa è la NBV Verona degli ex (Kaziyski, Stoytchev e Simoni), in grado di imporre ai padroni di casa lo 0-3 finale (26-28, 23-25, 21-25) e di conquistare la prima vittoria stagionale dopo quattro stop consecutivi. Gli ospiti, trascinati da un grande Jaeschke (MVP con 14 punti personali), vincono il braccio di ferro messo in atto nei primi due set. Il terzo set è il meno combattuto per merito della NBV che riesce a esaltarsi al servizio e nel lavoro fra muro e difesa.

Soffertissima vittoria della Cucine Lube nell’esordio in campionato all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche in un clima surreale per l’assenza forzata degli spettatori. Simon e compagni battono solo al tie-break (23-25, 25-22, 25-14, 23-25, 15-9) la giovanissima Consar Ravenna, per la soddisfazione del proprio tecnico, Marco Bonitta: "Bravi a reagire nel quarto set, dopo un terzo parziale a senso unico. Abbiamo vinto due set ai vantaggi mentre nel tie-break non c’è stata storia. Sono molto orgoglioso della mia squadra".

La Gas Sales Bluenergy Piacenza non riesce nell’impresa di battere i campioni della Sir Safety Conad Perugia, costringendo Lorenzo Bernardi a rimandare la soddisfazione della vittoria contro la squadra che nella scorsa stagione l'ha esonerato in una situazione poi degenerata, fino ad arrivare alle aule di Tribunale. Privi dell’opposto titolare, ma con tanti assi in squadra, gli umbri riescono a conquistare la seconda vittoria di fila nel torneo per 1-3 (22-25, 17-25, 25-19, 20-25), grazie anche a un Leon in grande spolvero, autore di 19 punti ed eletto MVP.

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia perde 0-3 (21-25, 26-28, 20-25) nell’esordio interno al PalaMaiata contro la Leo Shoes Modena, ma anche in questa occasione la squadra calabrese resta in gara fino alla fine dei set perdendo quota nei momenti topici. I ragazzi di Giani hanno così trovato il primo successo in campionato dopo la sconfitta di settimana scorsa contro Monza.

La Top Volley Cisterna cede in tre set (22-25, 16-25, 18-25) contro la Kioene Padova e resta a zero punti dopo due giornate di SuperLega. Il sestetto veneto attacca meglio e difende tantissimi palloni, piazzando anche 8 muri punto e 7 ace. Di contro la Top Volley, con 2 sole battute vincenti e 0 errori al servizio, totalizza la metà dei muri vincenti patendo molto Bottolo e Stern.

RISULTATI E CLASSIFICA

