Milano batte Monza 1-3 e si aggiudica il derby

L'Allianz Powervolley Milano conquista derby e bottino pieno nell'anticipo della 2ª giornata del campionato di SuperLega. La Vero Volley Monza cade per 1-3 (22-25, 25-21, 19-25, 20-25), riuscendo a contrastare la propria avversaria solo nel 2º set e collezionando poi un'importante quantità di errori e imprecisioni. Tra i ragazzi di Piazza brillano il palleggiatore Sbertoli e lo schiacciatore giapponese Ishikawa, che ha chiuso in attacco sia il 1º che l'ultimo parziale. Serata da ricordare per il numero 14, premiato anche come MVP del match.