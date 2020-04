Fuori dalla Champions League, Scandicci non ci sta: "Siamo contrari"

La Savino Del Bene Scandicci non ha accettato la decisione di basarsi sulla classifica relativa alla 19ª giornata per assegnare gli slot validi per la partecipazione alle manifestazioni europee. Il malumore delle toscane ha la voce del direttore generale, Francesco Paoletti: "Non siamo in linea con quanto stabilito in merito all'assegnazione dei posti nelle coppe europee: se la classifica non ha valore per assegnare uno Scudetto né per definire le retrocessioni, la stessa non può valere per l'assegnazione dei posti in Europa evidenziando, quindi, una disparità di giudizio decisamente incongrua".