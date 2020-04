I verdetti dell'A1: Conegliano, Busto e Novara in Champions | Bloccate le retrocessioni

VOLLEY FEMMINILE

La chiusura anticipata del campionato di Serie A1 femminile porta con sé diverse sentenze. Con Conegliano proclamata vincitrice della regular season, la classifica che verrà presa come riferimento per assegnare gli slot europei sarà quella relativa alla 19ª giornata, ultimo turno disputato da tutte le formazioni.

Conegliano, Busto Arsizio e Novara sono quindi le formazioni che si qualificano di diritto alla Champions League 2020/21. Grande soddisfazione per la Unet E-Work, che torna così nella massima competizione europea per club dopo 5 anni. Nell'ultima stagione in cui ha partecipato, nel 2014/15, sfiorò addirittura la vittoria in finale. Non solo: la UYBA sarà protagonista anche della prossima Supercoppa Italiana contro l'Imoco Volley campionessa del mondo in carica.

Il puzzle delle coppe europee si chiude con Scandicci che parteciperà alla Coppa CEV, mentre la Saugella Monza tornerà nel torneo che la scorsa stagione le ha regalato il primo grande trofeo europeo, la Challenge Cup.

Annullate le retrocessioni, le consulte di Serie A1 e A2 hanno tuttavia aperto alla promozione in massima serie di Trentino e San Giovanni in Marignano. Se le due squadre dovessero presentare entro il 13 luglio i moduli d'iscrizione, ecco che assisteremmo per la prima volta nella storia a un campionato di Serie A1 formato da ben 16 squadre.

Se ci fosse la possibilità, 6 squadre sarebbero pronte a riaprire la stagione 2019/20: Conegliano, Monza, Chieri, Novara, Bergamo e Brescia. Enrico Marchioni, direttore generale dell'Igor Volley, ha comunque specificato che si tratterebbe di "un torneo a scopo puramente promozionale. Non credo si possa assegnare un trofeo dopo uno stop così lungo e, soprattutto, senza che a partecipare siano tutte le squadre che ne avrebbero conquistato il diritto sul campo".