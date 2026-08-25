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Europei volley, Italia inarrestabile: Slovacchia battuta 3-0, quarta vittoria di fila

Prosegue il percorso netto delle Azzurre in Svezia: Pool D dominato fin qui dalla squadra di Velasco

25 Ago 2026 - 17:30
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© federvolley.it

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Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l’Italvolley domina 3-0 anche la Slovacchia all’Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18, 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia nell’ultimo match della fase a gironi.

LA PARTITA
Reduce da una giornata di riposo, l’Italia di Velasco pare leggermente arrugginita nel corso del primo set, dove le Azzurre hanno bisogno di qualche minuto in più rispetto al solito per prendere in mano le redini della partita. La Slovacchia prova, allora, ad approfittare dell’avvio a rilento dell’Italvolley e si mantiene in scia, rispondendo colpo su colpo, ma capitan Danesi e compagne riescono a ingranare la marcia giusta in chiusura di parziale, firmando un mini-allungo che vale la vittoria del set. Il diagonale di Adigwe chiude, infatti, la frazione sul 25-19 a favore delle Campionesse olimpiche e mondiali in carica, con le Azzurre che cambiano poi completamente volto nel secondo set. Le italiane appaiono più determinate e ciò porta a produrre giocate più precise: Egonu martella con la sua qualità, Sylla trascina le compagne con la sua carica e la compattezza difensiva consente all’Italvolley di toccare il +7 e di far suo il parziale con il punteggio di 25-18. La partita si gioca su ritmi bassi, ma la Slovacchia non riesce comunque a trovare la chiave per mettere in difficoltà la nostra Nazionale: le ragazze di Velasco chiudono allora ogni discorso con il 25-20 che vale sia il terzo set che la vittoria del match. Grazie a questo successo, l’Italia resta prima nel Pool D, con 12 punti conquistati e nessun set perso: le Azzurre torneranno in campo domani, per l’ultima partita del girone contro la Francia.

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