Vuelta, nuova impresa di Pogacar: trionfa dopo una fuga di 50 km nella quarta tappa

25 Ago 2026 - 18:11
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Tadej Pogacar senza rivali anche alla Vuelta. Nella quarta tappa della corsa, 104 km di montagna con partenza e arrivo ad Andorra La Vella, lo sloveno della Uae Emirates ha annientato i rivali con un successo in solitaria che consolida ancor di più il vantaggio in classifica generale. Pogacar, che punta a completare lo slam nei grandi giri, ha attaccato a poco più di 50 chilometri dal traguardo tra le montagne di Andorra, tagliando il traguardo con oltre due minuti e mezzo di vantaggio sui più immediati inseguitori. In classifica, Pogacar dopo quattro tappe ha 3'21'' di vantaggio sul secondo, il connazionale Primoz Roglic.

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