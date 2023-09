Europei Volley: medaglia di bronzo per l’Olanda, Italia ko in tre set

EUROVOLLEY FEMMINILE

Le azzurre perdono la finale per il terzo posto con il risultato di 25-23, 28-26, 25-20

L'Italia manca il terzo podio consecutivo agli Europei di volley femminile: arriva la vittoria dell'Olanda nella finale per il terzo posto con il punteggio di 25-23, 28-26, 25-20. Le campionesse uscenti pagano le difficoltà nella zona centrale e un servizio non incisivo, mentre le avversarie offrono una solida prestazione in ricezione, unita ad un'ottima efficacia offensiva (bene Plak e Baijens). Alle ore 20 la finale tra Turchia e Serbia.

Dopo la forte delusione derivante dalla sconfitta in semifinale contro la Turchia, oggi la Nazionale femminile di volley è attesa alla finale per il terzo posto contro l’Olanda per chiudere i propri Europei. Per le azzurre non arriva il terzo piazzamento a podio consecutivo nella manifestazione: è la selezione oranje a conquistare la medaglia di bronzo con il punteggio di 25-23, 28-26, 25-20. Sestetto iniziale composto da Orro, Antropova, Pietrini, Sylla, Lubian, Danesi e Fersino. Il primo set parte sui fili dell'equilibrio, ma le difficoltà in zona centrale delle italiane portano all’allungo oranje: Mazzanti chiama time out, inserisce Egonu ma l’inerzia del parziale resta favorevole alle avversarie, che chiudono 25-23. Il secondo set si svolge su un copione simile, che vede le olandesi aprire un parziale di 7-0 nella fase centrale e le azzurre costrette ad una grande rimonta firmata Pietrini e Antropova, ma nonostante quattro set point è 28-26 e 2-0 Olanda. Baijens, Plak e compagne tengono un livello molto alto soprattutto in ricezione e riescono facilmente a superare il muro tricolore anche nel terzo parziale: al centro le campionesse uscenti non ci sono e il match si chiude con il 25-20 e un quarto posto deludente per una selezione che arrivava all’evento da detentrice del titolo. Alle ore 20.00 la finale tra Turchia e Serbia per sancire le nuove campionesse europee.