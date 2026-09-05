EUROPEI VOLLEY

Europei di volley: l’Italia è inarrestabile, Polonia sconfitta 3-1 e finale centrata

Egonu (20 punti) trascina le azzurre di Velasco, domani l'ultimo atto con la Turchia: resta vivo l’obiettivo della tripla corona dopo Olimpiadi e Mondiali

05 Set 2026 - 20:04
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© federvolley.it

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Ormai non esistono più superlativi per elogiare, come è doveroso e giusto fare, l’Italia femminile del volley. Le azzurre di Velasco battono 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-16) la Polonia di Lavarini e staccano così il pass per la finale degli Europei, dove si giocheranno il titolo continentale contro la Turchia di Santarelli (detentrice del trofeo). Trascinata da Egonu, l’Italvolley tiene dunque vivo il sogno di completare la tripla corona, essendo già la Nazionale campionessa olimpica e campione del mondo in carica.

LA PARTITA

Italia e Polonia si presentano in campo alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul per la semifinale degli Europei di volley femminile 2026, con Velasco che decide di confermare il sestetto tipo formato da Orro-Egonu, Sylla-Antropova, Danesi-Fahr, Fersino. Le Azzurre approcciano bene la partita e si portano rapidamente sul +5 nel punteggio, salvo poi subire il rientro delle avversarie. Le polacche provano infatti a restare a contatto, ma l’Italvolley concretizza le giocate nei momenti giusti e fa suo 25-19 il set d’apertura, spinta soprattutto da Egonu e Danesi, sia in attacco che in difesa.

Czyrniańska, Lampkowska e Stysiak cercano di mantenere in corsa la formazione di Lavarini, ma le italiane continuano a premere sull’acceleratore anche nel secondo set: dopo aver toccato il +7, le Azzurre si prendono sempre 25-19 anche il parziale numero due. Antropova e compagne si portano così a un solo set dalla vittoria, ma finiscono col perdere la terza frazione: la Polonia, trascinata da Szczurowska, domina infatti il terzo set e accorcia le distanze con il 25-21 che vale il 2-1 nei parziali. Le italiane tornano allora a martellare nel quarto set e chiudono ogni discorso: 25-16 finale, con Egonu che chiude la sua serata con 20 punti personali.

L’Italvolley supera così anche il penultimo scoglio e si conquista l’accesso alla finale: domani si giocherà il titolo contro la Turchia di Santarelli (squadra Campione d’Europa in carica), alle ore 18.00 italiane. Un appuntamento speciale soprattutto per Velasco: il ct azzurro diventa infatti il primo allenatore nella storia a raggiungere la finale per l’oro agli Europei sia nel torneo maschile (1989, 1991, 1993 e 1995) che in quello femminile.

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