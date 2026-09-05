Europei di volley: l’Italia è inarrestabile, Polonia sconfitta 3-1 e finale centrata

Ormai non esistono più superlativi per elogiare, come è doveroso e giusto fare, l’Italia femminile del volley. Le azzurre di Velasco battono 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-16) la Polonia di Lavarini e staccano così il pass per la finale degli Europei, dove si giocheranno il titolo continentale contro la Turchia di Santarelli (detentrice del trofeo). Trascinata da Egonu, l’Italvolley tiene dunque vivo il sogno di completare la tripla corona, essendo già la Nazionale campionessa olimpica e campione del mondo in carica.