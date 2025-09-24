Logo SportMediaset
Mondiali, De Giorgi soddisfatto del cambio di atteggiamento dell'Italia: "Ora siamo pronti a giocarsi le medaglie"

Il commissario tecnico ha commentato la vittoria ai quarti di finale sul Belgio: "La chiave è stato sistemare la battuta"

24 Set 2025 - 13:50

"Adesso viene il bello" sottolinea Ferdinando De Giorgi dopo la vittoria dell'Italia contro il Belgio ai quarti di finale del Mondiale di volley maschile. Viene il bello perché ci si giocano le medaglie con squadre particolarmente strutturate, ma soprattutto perché l'Italia ha ritrovato la strada giusta dopo la sconfitta patita durante la fase a gironi.

Tutto è cambiato da quel momento e De Giorgi lo ha sottolineato ai microfoni di Rai Sport poco dopo la conclusione del match vinto per 3-0: "Abbiamo fatto una partita d'intensità ancora più alta rispetto all'ultima. Stiamo crescendo e tutto ciò ci dà fiducia - ha spiegato il commissario tecnico azzurro -. Volevamo fare una cosa diversa rispetto all'ultima come livello di gioco e i ragazzi sono stati bravissimi perché sono tutti focalizzati su ciò che bisogna fare, facendo qualche cambiamento e giocando meglio". 

Alla base di questa vittoria rimane senza dubbio i miglioramenti in battuta così come la ricezione di Simone Giannelli, aspetti che De Giorgi non ha dimenticato di sottolineare anche in vista della semifinale che vedrà l'Italia affrontare la vincente tra Polonia e Turchia: "Il servizio è stato importante perché abbiamo imposto una pressione impressionante, sbagliando sì sette battute, ma realizzando otto ace e facendoli giocare spessissimo lontano da rete, lavorando bene a muro e in difesa - ha concluso il tecnico campano -. Siamo contenti di giocarci le medaglie. Non è facile rimanere nell'eccellenza, ma ora vogliamo goderci tutto ciò. Adesso vedremo chi sarà l'avversaria perché la Polonia può contare sull'esperienza, ma anche la Turchia sta facendo un ottimo Mondiale".

de giorgi
mondiali
italia

