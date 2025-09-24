Mondiali, De Giorgi soddisfatto del cambio di atteggiamento dell'Italia: "Ora siamo pronti a giocarsi le medaglie"

Alla base di questa vittoria rimane senza dubbio i miglioramenti in battuta così come la ricezione di Simone Giannelli, aspetti che De Giorgi non ha dimenticato di sottolineare anche in vista della semifinale che vedrà l'Italia affrontare la vincente tra Polonia e Turchia: "Il servizio è stato importante perché abbiamo imposto una pressione impressionante, sbagliando sì sette battute, ma realizzando otto ace e facendoli giocare spessissimo lontano da rete, lavorando bene a muro e in difesa - ha concluso il tecnico campano -. Siamo contenti di giocarci le medaglie. Non è facile rimanere nell'eccellenza, ma ora vogliamo goderci tutto ciò. Adesso vedremo chi sarà l'avversaria perché la Polonia può contare sull'esperienza, ma anche la Turchia sta facendo un ottimo Mondiale".