Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci fondo, Cdm: Amundsen a segno nella 20 km mass start di Ruka

30 Nov 2025 - 17:46

Parla norvegese la 20 km mass start maschile in tecnica libera che ha chiuso la tre giorni di Ruka ma non si tratta del 'solito' Johannes Klaebo, solamente 15simo al traguardo, bensì di Harald Amundsen, vincitore a braccia alzate dopo 44'42"5 davanti al connazionale Einar Hedegart e allo svedese Edvin Anger. Ma la giornata ha registrato l'ottima prestazione della squadra azzurra, che ha piazzato tre giovani nelle prime undici posizioni, grazie alle prove convincenti di Martino Carollo (classe 2003) ottavo, Elia Barp (2002) decimo e Davide Graz (2000) undicesimo. Il trio ha fatto sempre gara di testa, dando evidenti segni di una crescita del fondo azzurro che comincia a pensare al dopo Pellegrino. A proposito del campione valdostano, Federico è rimasto agganciato al gruppetto di testa con la sua consueta grinta, concludendo al 25simo posto. A punti è finito anche Simone Daprà, 34simo. In classifica generale Klaebo mantiene il comando con 275 punti davanti a Amundsen con 254 e Anger con 221. Il circuito si sposta adesso a Trondheim, in Norvegia, dove si disputano a partire da venerdì 5 dicembre una sprint in tecnica classica, una skiathlon e una 10 km in tecnica libera. 

Ultimi video

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:12
Allo Sliding Centre di Cortina test olimpici per lo slittino
19:00
Sci alpino, slalom donne Copper Mountain: in testa Shiffrin, miglior azzurra Della Mea
18:45
F1 thrilling: Verstappen si porta a -12 da Norris con un GP al termine
18:25
Sci, Barp: "Provato a correre da protagonista, è andata bene"
17:46
Sci fondo, Cdm: Amundsen a segno nella 20 km mass start di Ruka