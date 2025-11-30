Sci fondo, Cdm: Amundsen a segno nella 20 km mass start di Ruka

Parla norvegese la 20 km mass start maschile in tecnica libera che ha chiuso la tre giorni di Ruka ma non si tratta del 'solito' Johannes Klaebo, solamente 15simo al traguardo, bensì di Harald Amundsen, vincitore a braccia alzate dopo 44'42"5 davanti al connazionale Einar Hedegart e allo svedese Edvin Anger. Ma la giornata ha registrato l'ottima prestazione della squadra azzurra, che ha piazzato tre giovani nelle prime undici posizioni, grazie alle prove convincenti di Martino Carollo (classe 2003) ottavo, Elia Barp (2002) decimo e Davide Graz (2000) undicesimo. Il trio ha fatto sempre gara di testa, dando evidenti segni di una crescita del fondo azzurro che comincia a pensare al dopo Pellegrino. A proposito del campione valdostano, Federico è rimasto agganciato al gruppetto di testa con la sua consueta grinta, concludendo al 25simo posto. A punti è finito anche Simone Daprà, 34simo. In classifica generale Klaebo mantiene il comando con 275 punti davanti a Amundsen con 254 e Anger con 221. Il circuito si sposta adesso a Trondheim, in Norvegia, dove si disputano a partire da venerdì 5 dicembre una sprint in tecnica classica, una skiathlon e una 10 km in tecnica libera.