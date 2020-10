Conegliano schiacciasassi, il derby va a Scandicci

VOLLEY FEMMINILE

La 4ª giornata del campionato di Serie A1 femminile di volley si chiude con la quarta vittoria consecutiva dell'Imoco Volley Conegliano, che in poco più di un'ora demolisce la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Uno 0-3 (15-25, 16-25, 13-25) senza storia, in cui Daniele Santarelli ha avuto modo di dar fondo a gran parte della panchina schierando giocatrici non abituate a scendere spesso in campo. Brilla Sarah Fahr, giovane centrale classe 2001 che ha chiuso il match da top scorer con 15 punti.

E con il primo posto in classifica delle venete, subito dietro si posiziona la sorprendente Delta Despar Trentino, che con il successo in casa contro la Zanetti Bergamo per 3-0 (25-20, 25-21, 25-15) raggiunge quota 9 punti e dimostra ancora una volta di poter essere una squadra insidiosa per molte formazioni. Tutto facile anche per la Savino Del Bene Scandicci, che stravince il derby toscano contro Il Bisonte Firenze per 0-3 (22-25, 23-25, 19-25).

