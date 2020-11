Conegliano dominante, Scandicci e Cuneo festeggiano al tie-break

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

È una Imoco Volley Conegliano fenomenale quella che nel 12º turno di Serie A1 ha surclassato l'Igor Gorgonzola Novara. Il big match di questa giornata si chiude in un'ora e 16 minuti, con le venete che lasciano solo le briciole alle avversarie. 18-25, 14-25, 16-25: questi i parziali con cui le ragazze di Santarelli hanno centrato l'11ª vittoria consecutiva in campionato, per una striscia di successi che prosegue da ben 31 partite. L'Imoco Volley non perde una partita dal 12 dicembre 2019, sconfitta in trasferta al tie-break contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Lega Pallavolo Serie A Femminile

Umbre che tornano senza punti dalla trasferta in terra brianzola contro la Saugella Monza. Orro&Co vincono 3-1 (26-28, 25-20, 25-23, 25-21) e si issano al 2º posto in classifica a pari merito con Novara. Quarto successo consecutivo per le ragazze di Gaspari.

Giornata totalmente da dimenticare per la VBC èpiù Casalmaggiore. In trasferta al Mandela Forum contro Il Bisonte Firenze, le casalasche cadono 3-0 (25-12, 32-30, 25-21) e perdono per il resto della stagione Laura Partenio, vittima di un grave infortunio al ginocchio sinistro sul finire del secondo parziale. Festeggia invece Marco Mencarelli, che con la sua giovane Firenze raccoglie la prima vittoria senza concedere set alle avversarie.

La prima vittoria post-isolamento per la Bosca S.Bernardo Cuneo arriva contro l'altra squadra del campionato colpita dal Covid-19. La Unet E-Work Busto Arsizio esce dalla trasferta piemontese con un solo punto, capitolando al tie-break (25-23, 18-25, 26-24, 25-27, 15-10).

La Banca Valsabbina Millenium Brescia complica (e di molto) la vita alla Savino Del Bene Scandicci. La contesa si decide al quinto set (25-13, 22-25, 25-18, 14-25, 15-13), dove sono le toscane ad avere la meglio su una compagine, quella guidata da Enrico Mazzola, che può comunque sorridere a fronte dei bei progressi nel gioco visti nelle ultime giornate.

