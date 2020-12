Conegliano campione del mondo: un anno fa il trionfo di Egonu e compagne

È una giornata di celebrazione in casa Imoco Volley. Esattamente un anno fa, l'8 dicembre 2019, Conegliano batteva l'Eczacıbaşı di Istanbul 3-1 (22-25, 25-14, 25-19, 25-21) nella finale del Mondiale per Club a Shaoxing, in Cina, laureandosi per la prima volta campione del mondo. Un trionfo che per una squadra italiana mancava dal 1992, con la Teodora Ravenna vincente a Jesi. Un momento memorabile, costruito dopo una rimonta in semifinale da annali dello sport. In svantaggio 10-14 al tie-break contro il VakıfBank, Egonu e compagne hanno annullato nove match-point conquistando set e vittoria con il 23-21. Il preludio di una finale conquistata con merito, in cui è emersa tutta la qualità di una delle squadre più forti nella storia della pallavolo.

