Civitanova esulta al tie-break con Modena, Perugia supera Milano 3-1 e allunga

VOLLEY MASCHILE

È della Cucine Lube Civitanova l’esultanza finale nel big match del 19º turno di SuperLega, che ha visto la squadra di De Giorgi affrontare in casa la Leo Shoes Modena. I campioni del mondo si sono imposti al tie-break a conclusione di una vera e propria maratona, con alti e bassi da una parte e dall’altra, chiudendo comunque in cassaforte la quarta vittoria su quattro gare nel 2021. Il primo parziale è decisamente a tinte biancorosse, ma nel secondo set la Leo Shoes sale di livello in tutti i fondamentali conquistando la parità. Il terzo parziale è nuovamente a senso unico per la Cucine Lube, che però si spegne nel set successivo registrando un monologo di Modena: la fuga decisiva di Civitanova avviene nel quinto set, chiuso 15-10 dopo due muri di fila entrambi firmati da Leal. Sir Safety Conad Perugia

La Sir Safety Conad Perugia torna al successo casalingo che mancava dal 20 dicembre e allunga a +6 proprio sulla Lube, che nell'anticipo ha conquistato solo due punti. I Block Devils di Vital Heynen la spuntano in quattro set sull’Allianz Milano, in una gara intensa con le due squadre ben organizzate nella correlazione muro-difesa. Perugia la vince chiudendo con prestazioni migliori un po’ in tutti i fondamentali. Spiccano i 13 muri vincenti (4 per Ricci, 3 a testa per Leon e Solé) contro i 9 di Milano (3 per Kozamernik) e il 51% di squadra in attacco della formazione di casa (ottimo 69% di Solé in primo tempo) contro il 39% degli ospiti. È Leon l’MVP del match: il caraibico chiude con 27 punti (con 2 ace).

La terza partita alla BLM Group Arena degli ultimi sette giorni conferma il buon momento di forma dell’Itas Trentino, che chiude in quattro set contro il fanalino di coda Top Volley Cisterna. Una partita nata in salita, ma in cui poi, dal finale del secondo set, i gialloblù sono stati bravi a riportare in discesa e a vincere nettamente nella seconda parte della stessa. Merito dell’intensità difensiva, cresciuta a dismisura col passare del tempo, e nello specifico del solito Nimir Abdel-Aziz. L’opposto olandese, MVP del match, ha chiuso a terra 25 palloni col 68% in attacco, tre muri e tre ace, suonando la carica quando la squadra di casa si è trovata in svantaggio.

Il primo tie-break stagionale sorride alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, che riesce a imporsi con una rimonta pazzesca dopo oltre due ore e mezzo di gioco sulla Kioene Padova in trasferta. Dopo aver subito i primi due parziali senza riuscire a imporre il proprio ritmo, Piacenza riesce dal terzo set in avanti a giocare più sciolta e guadagnare fiducia punto dopo punto. Trascinata dalle giocate di capitan Clevenot, (MVP a fine match, 21 punti a referto), dal solito Russell (18 punti) e da un Mousavi cresciuto dal terzo set in avanti i biancorossi con questa vittoria salgono a quota 29 punti e agguantano il quinto posto in classifica staccando Modena.

La Consar Ravenna ritrova la vittoria che mancava dallo scorso dicembre, fermando la corsa di Verona all’AGSM Forum con una partita vinta a punteggio pieno. La NBV non riesce a prendere in mano il match. Guai fisici e assenze si fanno sentire nel team di casa, mentre Ravenna trova un Pinali in grandissima forma, protagonista della serata e premiato MVP con 22 punti. La partita, fin da subito, è combattutissima. Sorpassi e contro-sorpassi in tutti e tre i set tengono accesa la sfida, ma è sempre Ravenna a trovare la chiave giusta per chiudere, sia al servizio (5 ace finali) sia con primi tempi aggressivi che mettono in difficoltà la ricezione scaligera.

Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 3-2 (25-20, 28-30, 25-19, 16-25, 15-10)

- Civitanova: De Cecco 1, Juantorena 16, Anzani 7, Rychlicki 16, Leal 18, Simon 15, Larizza (L), Balaso (L), Marchisio 0, Yant Herrera 2, Hadrava 3, Falaschi 0, Diamantini 1, Kovar 2. All. De Giorgi.

- Modena: Christenson 4, Lavia 6, Mazzone 14, Vettori 19, Petric 14, Stankovic 6, Iannelli (L), Karlitzek 6, Rinaldi 3, Grebennikov (L), Porro 1. N.E. Sala, Sanguinetti. All. Giani.

Sir Safety Conad Perugia-Allianz Milano 3-1 (25-18, 23-25, 25-16, 25-21)

- Perugia: Travica 4, Plotnytskyi 9, Ricci 10, Ter Horst 16, Leon Venero 27, Solé 12, Russo (L), Colaci (L), Piccinelli 0, Zimmermann 1, Vernon-Evans 0. N.E. Atanasijevic, Sossenheimer, Biglino. All. Heynen.

- Milano: Daldello 1, Urnaut 13, Kozamernik 7, Patry 7, Ishikawa 10, Piano 4, Meschiari (L), Sbertoli 0, Pesaresi (L), Basic 3, Weber 0, Mosca 2, Maar 7, Staforini 0. N.E. All. Piazza.

Itas Trentino-Top Volley Cisterna 3-1 (24-26, 26-24, 25-20, 25-18)

- Trento: Giannelli 4, Santos De Souza 13, Lisinac 10, Abdel-Aziz 25, Michieletto 13, Podrascanin 8, De Angelis (L), Sperotto 0, Rossini (L), Sosa Sierra 2, Argenta 0. N.E. Bonatesta, Cortesia. All. Lorenzetti.

- Cisterna: Sottile 3, Tillie 11, Szwarc 13, Sabbi 17, Randazzo 11, Krick 3, Rondoni (L), Cavuto 1, Cavaccini (L), Onwuelo 0. N.E. Rossato, Rossi. All. Kovac.

Kioene Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (26-24, 25-17, 26-28, 16-25, 11-15)

- Padova: Shoji 2, Wlodarczyk 14, Vitelli 10, Stern 14, Bottolo 19, Volpato 8, Gottardo (L), Danani La Fuente (L), Merlo 0, Ferrato 0, Fusaro 0, Milan 1. N.E. Casaro, Canella. All. Cuttini.

- Piacenza: Baranowicz 1, Clevenot 21, Mousavi 9, Grozer 15, Russell 18, Candellaro 8, Fanuli (L), Tondo 0, Scanferla (L), Antonov 1, Finger 2, Izzo 0, Polo 1. N.E. Botto. All. Bernardi.

NBV Verona-Consar Ravenna 0-3 (23-25, 23-25, 22-25)

- Verona: Peslac 3, Kaziyski 8, Caneschi 9, Jensen 16, Jaeschke 10, Aguenier 5, Donati (L), Bonami (L), Zanotti 0, Magalini 0. N.E. Spirito. All. Stoytchev.

- Ravenna: Redwitz 2, Recine 9, Arasomwan 7, Pinali 22, Loeppky 16, Mengozzi 3, Giuliani (L), Stefani 0, Batak 0, Zonca 0, Kovacic (L). N.E. Pirazzoli, Grottoli, Koppers. All. Bonitta.

