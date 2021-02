Busto Arsizio e Chieri vincono in quattro set, Scandicci si salva al tie-break

VOLLEY FEMMINILE

Trento perde 2-3 contro Firenze, ma conquista il punto che vale la salvezza matematica

Tredicesima vittoria (su quattordici gare) nel 2021 per la Unet e-work Busto Arsizio che continua spedita la propria marcia verso un finale di stagione che si preannuncia interessante. Nella 25ª giornata di Serie A1 femminile, le farfalle hanno avuto la meglio sulla Bosca S.Bernardo Cuneo in quattro set (17-25, 25-18, 25-19, 25-15). Con Gennari a riposo precuazionale (al suo posto Escamilla), la squadra di Marco Musso ha subito nel primo set l'aggressività delle avversarie. Dal secondo set la musica è cambiata, con il solito contributo offensivo di alto livello per Gray (24 punti, 54% positività) a risolvere la contesa. Loris Marini

E nonostante la sconfitta in cinque set (15-25, 25-21, 31-29, 26-28, 8-15), la Delta Despar Trentino può esultare come non mai in stagione. Contro Il Bisonte Firenze è infatti arrivato il punto che regala alle ragazze di Matteo Bertini la certezza matematica di giocare in massima serie anche nella stagione 2021/22. Partita incredibile quella del Sanbàpolis di Trento, con le toscane che sono riuscite a imporsi al tie-break dopo aver annullato due match point nel quarto parziale.

La Reale Mutua Fenera Chieri sbanca il glorioso PalaAgnelli imponendosi 1-3 (18-25, 31-29, 20-25, 23-25) sulla Zanetti Bergamo. La prima vittoria del mese di febbraio dopo le sconfitte con Firenze, Perugia e Busto Arsizio arriva al termine di due ore combattute pallone e pallone: una lotta all’ultimo respiro risolta a favore dalle biancoblù.

Nuovo allenatore, vecchio tie-break. Anche contro la Savino del Bene Scandicci non arriva la tanto agognata vittoria al quinto set per la Banca Valsabbina Millenium Brescia (14-25, 26-24, 25-20, 21-25, 12-15). Rammarico per il finale della partita, specie dopo la reazione offerta dal secondo parziale in poi con le Leonesse capaci di imporsi nel gioco.

Unet e-work Busto Arsizio-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1 (17-25, 25-18, 25-19, 25-15)

- Busto Arsizio: Escamilla 7, Stevanovic 9, Poulter 5, Gray 24, Olivotto 11, Mingardi 9, Leonardi (L), Herrera Blanco 2, Bonelli 2, Bulovic 1, Piccinini. Non entrate: Gennari, Cucco (L). All. Musso.

- Cuneo: Bici 17, Giovannini 12, Candi 6, Signorile 1, Ungureanu 14, Zakchaiou 7, Zannoni (L), Fava 1, Stijepic, Gay (L). Non entrate: Turco, Battistino. All. Pistola.

Delta Despar Trentino-Il Bisonte Firenze 2-3 (15-25, 25-21, 31-29, 26-28, 8-15)

- Trento: D'Odorico 16, Furlan 11, Piani 28, Melli 18, Pizzolato 8, Cumino, Moro (L), Bisio, Ricci, Trevisan. Non entrate: Marcone, Fondriest. All. Bertini.

- Firenze: Guerra 14, Ogoms 9, Nwakalor 27, Van Gestel 13, Alberti 16, Cambi 5, Panetoni (L), Enweonwu 5, Hashimoto. Non entrate: Venturi, Lazic, Acciarri, Kone. All. Mencarelli.

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (14-25, 26-24, 25-20, 21-25, 12-15)

- Brescia: Bechis 1, Cvetnic 19, Veglia 7, Nicoletti 12, Jasper 17, Berti 12, Parlangeli (L), Hippe 4, Pericati (L), Biganzoli, Botezat, Angelina. Non entrate: Sala, Bridi. All. Micoli.

- Scandicci: Popovic 9, Stysiak 18, Pietrini 8, Lubian 7, Malinov 3, Courtney 15, Merlo (L), Vasileva 10, Drewniok 3, Camera 2, Bosetti 1. Non entrate: Cecconello, Carocci (L), Samadan. All. Barbolini.

Zanetti Bergamo-Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (18-25, 31-29, 20-25, 23-25)

- Bergamo: Valentin 3, Loda 17, Mio Bertolo 1, Faucette Johnson 25, Lanier 7, Dumancic 7, Faraone (L), Moretto 7, Enright 2, Prandi. Non entrate: Marcon. All. Turino.

- Chieri: Frantti 13, Mazzaro 10, Grobelna 14, Perinelli 4, Alhassan 13, Bosio, De Bortoli (L), Villani 17, Laak 5, Zambelli 4, Gibertini, Mayer. Non entrate: Meijers, Fini (L). All. Bregoli.

RISULTATI E CLASSIFICA

Vedi anche Volley Conegliano inarrestabile: anche Novara k.o | Monza vince a Perugia